El mensaje llega por whatsapp con un link al drive: "Link con afiches para descargar, imprimir y pegatinear el barrio, o colgar en la puerta o el ascensor. ¡Basta de neoliberalismo!". "Basta de Macri", dice el link. Al abrirlo, se ven afiches de la cuadrilla feminista. Son bien distintos a sus producciones coloridas, insurrectas, deseantes. Acá prima la urgencia: son hojas tamaño A4 a dos colores, listas para reproducirlos en cualquier impresora y salir a la calle a intervenir en las elecciones presidenciales. "Quiero vivir libre y desendeudada", es una de las frases, siempre firmadas por la Cuadrilla.

La propuesta es a la carta, y las consignas son de más diversas, siempre precedidas por el Quiero, es decir, por el deseo. "Universidad Pública siempre", "Quiero que no haya políticas racistas", "Quiero que tu policía no asesine", "Quiero que tus amigos no se lleven toda la torta". Es una propuesta a la carta: la mayoría de las 18 integrantes de la colectiva -aunque no todas- están decididas a militar activamente por la fórmula Fernández-Fernández, pero sí tienen la convicción de enfrentar al neoliberalismo. "Sentimos que como feministas y trabajadoras de la gráfica nos tenemos que posicionar en esta campaña, porque no hay lugar para tibiezas, porque no estamos para darnos el lujo de hacer de cuenta de que el feminismo no está emparentado con el resultado de las elecciones y que las políticas feministas no tienen que ver con eso", contó Rouse de Zabaleta, una de las integrantes de esta cuadrilla.

La urgencia de las PASO motivó esta forma de militancia. "Surgió la idea de posicionarnos desde la gráfica, y hacer afiches con muchas frases que construimos entre todas de qué era lo que pasaba, cuáles son las cosas concretas en las cuales en la vida diaria nos afectó el macrismo, salir a pegatinear en breve, y hacer colectivas las imágenes en buena resolución para que las pueda imprimir quien quiera y difundirlas lo más que se pueda", relató Rouse.

Frases hay para elegir. "Quiero que tu policía no asesine. Quiero llegar a fin de mes. Quiero que ser pobre no sea un crimen. Quiero besar a quien yo quiera. Quiero un gobierno sin cipayos vendepatria. Quiero que el cupo laboral trans sea efectivo, quiero un país sin deudas, vaciamiento ni represión. Quiero que nadie se quede con hambre. Quiero poder decidir sobre mi futuro. Quiero jubilación para amas de casa, Quiero libertad para Milagro, Quiero que mis amigos no tengan que irse a vivir afuera. Quiero que apagues TN y salgas". Al modo de la resistencia peronista, aunque con métodos más sofisticados, acorde a la época, las frases están para que cada quien las descargue, las imprima, y las pegue donde mejor le parezca. Cuadrilla Feminista está en Facebook y en Instagram.