"Estamos demostrando que las nuevas generaciones que ingresamos a la política estamos eligiendo las banderas del anticapitalismo y del feminismo como propias y como salida", señaló Manuela Castañeira, precandidata a presidenta por el Nuevo Mas. El pedido de reincorporación de todos los despedidos bajo el macrismo, no al pago de la deuda externa, y aborto legal ya son los ejes principales de las propuestas de Castañeira, quien en plena campaña de cara a las Paso del 11 de agosto, y junto a su compañero de fórmula, Eduardo Mulhall, y a César Rojas, precandidato a primer diputado nacional en Santa Fe, estuvo en la ciudad y conversó con Rosariol12. "Tenemos muchas expectativas. Aspiramos a pasar el piso del 1,5 porque queremos que una voz del movimiento de mujeres y renovación de la política esté en el debate presidencial", dijo Castañeira.

La precandidatura de Castañeira, nacida en Paraná, se decidió luego de un debate que dieron con Las Rojas, una agrupación que se formó hace más de 10 años: "Veíamos que el movimiento de mujeres tiene mucho peso en el mundo entero, pero particularmente en Argentina. Es un movimiento de lucha, caracterizado por la fuerza, por la irrupción desde abajo, una experiencia social con nuevas generaciones que ingresan a la política. En ese marco, veíamos que la izquierda tenía que tener una candidata mujer, pero no esperábamos que el resto sea tan conservador, tan de derecha, para estar de espaldas a semejante fenómeno político-social y hasta generacional", dijo.

"Sin atacar la concentración de riqueza, no habrá salida de la crisis. La nuestra es una mirada desde el punto de vista de los trabajadores"

Las posturas a favor y en contra del aborto legal dividieron aguas. "Al principio de la campaña trataron de decir que no era un tema importante, es terrible porque entendemos que es otro de los límites de la política tradicional de intentar tapar y acallar las voces de la sociedad que se hacen desde abajo", consideró Castañeira.

Bajo la consigna "El capitalismo no va más", las propuestas del Nuevo Mas incluyen el pedido de reincorporación de todos los despedidos bajo el macrismo, del sector público y privado, y dejar de pagar la deuda externa. "A partir de un acuerdo que tiene este gobierno con el FMI, que determina la agenda de miseria, despidos y cierre de plantas, nosotros planteamos propuestas económicas concretas", apuntó Mulhall.

"Son dos grandes temas de la campaña: la crisis y cómo salir de ella, ahí decimos que no hay salida dentro del capitalismo para las mayorías sociales. Acá hay miseria, pobreza, exclusión, marginación, así no vamos aceptar construir un futuro para las nuevas generaciones y para la sociedad en general. Si no atacás la concentración de riqueza, no habrá salida de la crisis, por eso las propuestas son concretas: eliminación del mal llamado impuesto a las ganancias, la eliminación del IVA, y sacar los fondos de los grandes capitales del campo, de las finanzas, de la industria y del no pago de la deuda externa. Hay montón de dólares en el Banco Central que sólo se usan para la especulación financiera. Es una mirada, desde el punto de vista de los trabajadores, sobre cómo salir de la crisis", sumó Castañeira.

La precandidata del Nuevo Más contó que en su momento le propusieron una Paso al precandidato presidencial del FIT, Nicolás del Caño, para luego hacer una lista común en octubre. "Nunca contestó, me clavaron el visto para que se entienda (risas). Nosotros opinábamos que la izquierda tenía que tener una candidata mujer, evidentemente no les pareció importante, no contestaron y me parece que tiene que ver con los malos momentos que está pasando el FIT con la expulsión de su fundador, Jorge Altamira, entre muchos militantes más. Espero que lo superen porque en la izquierda echar y fragmentar no va, hay que unir".

Según Castañeira, "la propuesta de unas Paso era para tener un programa común de independencia, de la iglesia, del FMI, de los patrones del campo, la Sociedad Rural. Quien acepte esos criterios será bienvenido, la izquierda en Argentina ha crecido mucho, tiene una gran representación. Creo que nos hemos calificado estos últimos años bajo el gobierno de Macri, luchando contra los despidos, los tarifazos, siendo parte de la marea verde, las luchas estudiantiles, hemos ganado un respeto".

Siguiendo con el análisis, Mulhall dijo que Santa Fe tiene un movimiento progresista, pero hoy está inmerso en una profunda crisis. "Creemos que ese sector tiene que tener una mirada distinta, algo que expresa el Nuevo Mas", abundó. Por su parte, Rojas planteó que hay "una gran disociación entre la vida política y social en el día a día. Uno camina por Rosario, toma el colectivo, y es un ejército de pañuelos verdes. Sin embargo, el pañuelo no aparece en la campaña, las mujeres que son protagonistas en la calle no aparecen en la campaña. Las edades de los candidatos y los referentes, más allá que uno respeta sus trayectorias, no están expresados con los pibes y pibas que están en el día a día. Es dramático lo que se vive en los barrios, no solamente por el tema de los narcos, por eso hemos planteado la necesidad de construir un futuro".