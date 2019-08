En el sexto aniversario de la explosión del edificio de calle Salta 2141, algunos de los familiares de las 22 víctimas que dejó el estallido, aseguraron que se sienten "desorientados" y "desinflados", pero que insistirán con el reclamo de Justicia. Es que este martes recordarán a los fallecidos con el "sabor amargo" que les dejó la absolución de diez de los acusados en el juicio oral y público, que terminó en julio pasado, donde el único condenado fue el gasista Carlos García, quien aquella mañana se disponía a cambiar el regulador de gas, cuando ocurrió la fuga. Este 6 de agosto, la sirena de los bomberos volverá a sonar a las 9.38, hora de la catástrofe de 2013, cuando la ciudad quedó azorada frente al desastre. "Nos seguimos preguntando ¿quién los mató?", dicen.

"El calendario marcará seis años, pero nosotros sentimos que perdimos muchos más. La espera por justicia nos tiene estancados en el tiempo. Pensamos que la paz llegaría con el veredicto tras el juicio, pero no fue así", dijo Marcela Nissoria, esposa de Hugo Montefusco, una de las víctimas. "No podemos entender cómo nosotros vimos algo que los jueces no, que hubo fallas de Litoral Gas, por las que el propio Enargas hizo imputaciones y los multó, pero creemos que es inexplicable lo que pasó; que se ha perdido el sentido común", agregó. En ese sentido, Eleonora López, hermana de Carlos, otro de los fallecidos, sumó: "A la Justicia no sé qué más le podemos pedir, pero sí podemos decir que queremos a Litoral Gas fuera de Rosario".

Para la jornada de mañana, que comenzará a las 9, tienen previsto leer un documento en el que buscarán expresar con palabras el dolor que los atraviesa y que caló más hondo desde la lectura del veredicto tras el juicio. "Una justicia que no es justicia. Parece mentira que haya absoluciones después de un mes de debate donde se dijeron tantas verdades, con más de cien testigos", plantean.

Para mañana, tienen programado un nuevo abrazo en el lugar del hecho y música de Cecilia Petrocelli. "Todavía ni siquiera armamos el discurso", dijeron. "Es que solo podemos hablar de descontento con el fallo. Porque hasta ahora veníamos reclamando el juicio, en cada aniversario, durante cinco años: y ahora que tuvimos juicio pero no justicia, solo podemos decir que vamos a seguir insistiendo, aunque sabemos que juegan con nuestro cansancio. También queremos contarle a la gente que no pudo estar en las audiencias, qué fue lo que pasó", dijo Nissoria. "Pero estamos con las baterías muy bajas y yo hasta quisiera saltar esa fecha el almanaque", agregó López.

Que "el hilo se cortó por lo más delgado", fue la frase que repetían los deudos, el 2 de julio pasado. Es que si bien entienden que el gasista tuvo responsabilidad en el suceso, creen que se fue por "el más débil en todo sentido, en el económico y en varias cuestiones. Es el último eslabón de la cadena", expresó Nissoria. "Todavía no podemos creer lo que pasó aquel día; y nos dimos cuenta de que la vida de las 22 personas no valió nada en esa instancia, que los volvieron a matar. Muchos tuvimos ese día el mismo sentimiento de cuando enterramos a nuestros seres queridos", dijo, mientras recordó que hoy esperan ser notificados de los fundamentos de la resolución que será apelada por la Fiscalía y la querella, para que la Cámara Penal revise las acusaciones contra cinco empleados de Litoral Gas, entre ellos la gerenta técnica y el jefe de redes, y tres administradores del consorcio del edificio siniestrado. "Todo lo que pasó después del juicio nos trajo más dolor e intranquilidad", aseguraron.

En el fallo la única pena recayó sobre García. Dos de los miembros del tribunal decidieron que sea de cuatro años de prisión efectiva; pero uno de los magistrados consideró que debía ser de tres años de ejecución condicional, por lo que la defensa del gasista también apelará la resolución.

Por lo que adelantó el tribunal el día del veredicto, las absoluciones tuvieron que ver con que se advirtió "insuficiencia probatoria". También expresaron "que dentro de la referida cadena de responsabilidades se prescindió de algunos de sus eslabones, como también que sus teorías del caso presentan fisuras argumentales que denotan cierta autocontradicción", dijeron sobre lo que será detallado en los fundamentos que esperan para hoy.

En aquel momento, también la fiscal Graciela Argüelles se manifestó sorprendida, ya que "los expertos hablaron del mal estado de la válvula de servicio y el mantenimiento de la misma, que es responsabilidad de la distribuidora. Además, la rehabilitación del servicio fue antirreglamentaria", aseguró. En la apelación insistirán con el pedido de 5 años de prisión para los acusados.