En el último fin de semana de las vacaciones de invierno hubo una sensible baja en la venta de entradas del Top Ten (se expendieron 117 mil tickets menos que la semana pasada, con un total que no llegó al millón de espectadores). Y aunque El Rey León siguió ocupando con comodidad el primer lugar de las recaudaciones y Toy Story 4 se aproximó a la marca de los 6 millones y medio de espectadores, el único estreno-tanque de la semana consiguió buenas cifras, quizá por dirigirse a un público más cercano a la adolescencia que la infancia: Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, spin off de la saga de autos lanzados en velocidad, superó las doscientas mil entradas vendidas para ubicarse en el segundo lugar de las preferencias.

Esta es la lista de películas con mayor asistencia a salas el pasado fin de semana:

1) El Rey León – 419.422 espectadores (463 pantallas – Acumulado 2.807.989)

2) Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw – 229.184 (473 pantallas, estreno)

3) Toy Story 4 – 140.408 (217 pantallas – 6.477.930)

4) La vida secreta de tus mascotas 2 – 117.166 (176 pantallas – 1.169.423)

5) Spider-Man: Lejos de casa – 44.875 (101 pantallas – 1.239.849

6) Infierno en la tormenta – 11.636 (91 pantallas – 76.915)

7) Annabelle 3: Viene a casa – 10.962 (48 pantallas – 838.966)

8) No soy tu mami – 5.562 (20 pantallas – 203.662)

9) La espía roja – 4.132 (18 pantallas – 12.728)

10) El cuento de las comadrejas – 3.971 (9 pantallas – 550.098)

Total: 987.318 espectadores.

Fuente: Ultracine.