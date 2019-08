Una dirigente social se prepara para enfrentar en la intendencia de San Isidro a Gustavo Posse. Fernanda Miño, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la organización que tiene como referente Juan Grabois, es la precandidata del Frente de Todos en el distrito en el que desde hace décadas años gobiernan los Posse, padre e hijo. Miño vive en la villa emblemática de San Isidro, La Cava. Madre de cuatro hijas, abrió en el patio de su casa el centro Embarriarte, para dar contención y apoyo escolar a los chicos del barrio. Desde hace dos años es concejala de Unidad Ciudadana.

-¿Cómo empezó a militar?

-Fue en clave parroquial, porque soy catequista. Yo vivo hace 45 años acá y a toda mi militancia la hice en La Cava. Eso es lo que me fue llevando a dar la discusión sobre los barrios populares desde distintos espacios de decisión y de debate, y el primero fue la iglesia, después en las organizaciones sociales, porque soy parte del Movimiento de Trabajadores Excluídos, de la CTEP. Finalmente en la política, es un proceso que fue decantando ahí.

-¿Quiénes impulsan su precandidatura?

-La unidad en San Isidro es con el PJ, con el Frente Renovador, La Cámpora, Frente Patria Grande y otros sectores como Somos, de Victoria Donda, el Partido Intransigente y otras organizaciones del campo popular.

-¿En las PASO hay otros precandidatos del peronismo?

-Sí, tenemos interna con una parte reducida del kirchnerismo, de Unidad Ciudadana, que lleva como precandidato a Federico Gelay (ex concejal).

- El presidente Mauricio Macri casi no está haciendo campaña en la Provincia, pero la semana pasada sí estuvo en San Isidro, acompañado por Gustavo Posse ¿Por qué cree que eligió mostrarse ahí?

-San Isidro se diferencia de otros partidos por el nivel económico que tiene la mayoría de su sociedad. Un 85 o 90 por ciento es gente de clase alta o media y es el municipio donde tuvo el mayor caudal de votos en 2015. Acá siempre ha ganado la derecha, aún desde otros espacios como el radicalismo (al que perteneció Melchor Posse, padre y antecesor de Gustavo, el intendente actual). Acá gobiernan hace 36 años. Igualmente, fue una visita presidencial casi sorpresa.

-¿Por qué?

-Casi nadie sabía que Macri iba a venir. Yo trabajo en el Concejo Deliberante y hasta en los propios concejales de Cambiemos hubo sorpresa por la visita.

-Posse asegura que San Isidro es uno de los municipios mejor posicionados en el país en el Índice de Progreso Social (IPS) del CIPPEC, que mide nutrición, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal.

-Según los índices que él maneja, según la revista de la que es dueño, en la que siempre se elige como mejor intendente del Conurbano. La realidad es otra: en San Isidro hay 16 barrios populares con un montón de carencias que con una mejor gestión, con tener las prioridades claras, podría cambiar rápidamente. El no quiere hacerlo. Todo el presupuesto que tiene el municipio, de casi 8600 millones de pesos, tendría que estar traducido en obras, en una mejor gestión. Sin embargo, no es eso lo que se ve. San Isidro es un distrito envejecido en cuanto a gestión, desgastado por los años que lo gobierna el mismo apellido. Lo que falta acá es muchísimo, y no se hizo porque no se quiso hacer.

-Hace un rato señaló que el 85 o 90 por ciento de San Isidro es de estratos sociales acomodados. ¿Cómo cae ahí su candidatura?

-Yo veo una buenísima respuesta. En nuestro barrio tenemos un espacio social ya hace casi diez años a la que se acerca gente que viene de muy distintos lugares y hay muchas cosas que nos unen. Acá a la grieta la pone el gobierno municipal, cuando trata de usurpadores a los vecinos que viven en barrios que con mucho esfuerzo tratamos de transformar.

-En estos dos años de concejala, ¿en qué cambió su mirada sobre la política?

-La política es una herramienta de transformación social. Es importante tener una voz, poder hablar, participar de una construcción que necesita de sumar las voluntades de todos y todas, porque a ningún proyecto de cambio lo podemos hacer solos.