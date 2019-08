A días de las elecciones primarias, el Indio Solari reflexionó sobre la realidad política y confesó el malestar que le produce la situación límite a la que llegó el país con el gobierno de Cambiemos. “Esta gente se tiene que ir. Y si no me tengo que ir yo”, opinó el músico, que cuestionó a quienes todavía no decidieron su voto. “¿Qué querés que te diga? No te doy margen para nada. Te están re cagando el país y la gente piensa que los medios son neutros", afirmó.

Las definiciones políticas de uno de los cantantes más populares del rock nacional se conocieron a días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las elecciones que se disputarán este domingo y en donde se confirmarán las candidaturas para las próximas elecciones generales.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reflexionó sobre la situación económica actual. "Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no me tengo que ir yo”, remarcó el músico en diálogo con el Destape Radi. Allí aclaró que no es “ni la rata kirchnerista, ni la grieta ni nada”.





"Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo"

“Vi una sociedad que vivía mejor. No tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo", dijo sobre la persecución judicial que vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Frente a las denuncias por corrupción que enfrenta la expresidenta, el Indio Solari remarcó la sensación que le produce el hecho de que Macri aparezca en los Panamá Papers. “Cuando vos no aparecés en los Panama Papers y aparece el Presidente decís: '¿Cómo es la cosa?' Es raro”, deslizó, al tiempo que aclaró que no puede “fusionarse” con la sociedad porque fue la misma sociedad la que puso “a este hombre ahí”.

"Políticamente no he vivido mejor que en el gobierno de Cristina. No estamos gobernados por este gobierno en este momento, estamos gobernados por el FMI. No creo en la praxis política. Todos los políticos están defendiendo la inclusión de los jóvenes en la política, pero a mí la manera no me convence. Creo que habría que invertir más en cultura que en las Taser", dijo también el músico.





“El neoliberalismo quiere que la gente esté librada a su suerte"

Sobre la grave situación económica que atraviesa el país, el cantante hizo foco sobre la “inercia” que deja la inflación y que afecta a todos los aspectos de la vida. “La prueba de que un gobierno es bueno es que la gente pueda comer y tenga su casa. Lo demás es piripipí”, dijo sin medias tintas el músico. “Cuando hay un derrame del PBI y llega a la gente que puede comer, viajar y vivir feliz es un gobierno nuevo”, opinó en contraste con el modelo que plantea el gobierno actual.

“El neoliberalismo quiere que la gente esté librada a su suerte, y a los industriales poderosos y financistas no les interesa un carajo. Los financistas son los piratas del mundo", dijo. “Acá lo que está pasando es que se mueren los pibes. Eso es lo que me conmueve a mí y me hace llevar a enojarme de esta manera”, opinó también.





Sin shows a la vista

Por último, el Indio Solari reconoció que después del último show que brindó en Olavarría, va “a ser muy difícil” que brinde un nuevo concierto. En el último, que se realizó en 2017, el público desbordó el predio y el show terminó con dos muertos.

“El show directo va a ser muy difícil que lo vuelva a hacer, quizás por el simple hecho de la cantidad de gente que va. Cinco tipos que te tiran un par de cascotes y se pisotean todos y se matan. Es una dimensión que es muy difícil porque uno en realidad hace canciones y no sabe por qué sucedió todo este fenómeno”, aclaró y dijo que entre las posibilidades está “patear el tablero”.