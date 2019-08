“Las travas, los putos, les intersex, las tortas, las maricas, las trans apoyamos sin dudas la formula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para las próximas elecciones presidenciales". Así comienza el Spot lanzado desde el Facebook y el Instagram del Centro Cultural de Rosario “La Casa de las locas” que al viralizarse produjo estas semanas un escándalo inusitado.

Desde la sección “Enredados en las campaña” de TN, el conductor Diego Poggi presentó el video aconsejando que lo escuchen y lo vean atentamente y luego de emitirlo señaló de manera irónica que “supuestamente todo el colectivo va a votar a la candidatura Fernández - Fernández” remarcando el supuestamente con el fin último de encender la mecha de la polémica.

Más lejos fue Jorge Lanata que lo quiso presentar como si fuera de la campaña oficial del Frente de Todos y cuando aclaró que “Es de la comunidad LGTBI” preguntó con el tono jocoso y falsamente ingenuo que reserva para tales ocasiones:“¿Alguien sabe de qué es la ´i`?”. Paso seguido y supuestamente para hacer gala de que no tenía la “i” de informado y sí la de ignorante o más bien para pasarse de vivo, se respondió a sí mismo y a la tribuna lanatera que la “i” era de izquierda. De esa manera, sin querer o queriendo, de manera consciente o inconsciente, Martín Paoltroni y Michelle Vargas, activistas, participantes y dos de los hacedores del spot.ata evocó el discurso setentista del que tanto reniega, pero no el de la izquierda cuyo monopolio endilga a los k sino el de la peor derecha asociada a la Triple A. Específicamente el discurso del General Osinde que, tras la masacre de Ezeiza de la que era uno de los responsables ponía en la misma bolsa a putos y a montoneros en una triste frase amedrentadora destinada a hacerse célebre.

La palabra de los protagonistas

Para despejar el escenario de dudas, fake news, malentendidos y malintencionados, Soy entrevistó a Martín Paoltroni y Michelle Vargas, activistas, participantes y dos de los hacedores del spot.

¿Quiénes pensaron este video de apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos?

Michelle Vargas: Nosotros pertenecemos al Espacio cultural, social y político “La Casa de las Locas” que abrió en octubre pasado cuando estaban cerrando clubes barriales y deportivos por el declive de la economía y el aumento de los impuestos. La mayoría de los compañeres somos peronistas. En este espacio confluimos diferentes organizaciones: "Comunidad Trans Rosario", organización de trans y travas a la que pertenezco ; la “Mesa Positiva” que son compañeres que abordan la situación del hiv en forma integral; "El Yire” que es la organización de trabajadoras y trabajadores sexuales, “La Tetera” que es una revista digital dirigida a toda la comunidad LGTB del cual Martín es uno de los responsables y compañeres independientes.

Martín Paoltroni: Todas estas organizaciones y en el marco de “La casas de las locas”, decidimos participar de la campaña ciudadana. Quiero aclarar que la campaña ciudadana no es una campaña oficial del partido. Es una campaña que están haciendo organizaciones específicas de la sociedad civil de manera espontánea en Rosario para apoyar públicamente a Alberto y Cristina a través de diversas actividades: volanteadas, o distintas estrategias para persuadir o convencer a los argentines de que no tiene que ganar Mauricio Macri. Es con ese objetivo que decidimos armar este material audiovisual para las redes sociales. Al final de la campaña dice: la hacemos entre todos y eso llevó a la confusión de que era un comunicado oficial del Frente de Todos.

¿Qué las y los llevó a posicionarse en nombre de la comunidad?

MP- Nos pareció importante hacer esta declaración pública para quienes nos conocen en la ciudad. Es importante tomar posición. En la redacción del texto hablamos en nombre de maricas, putos, travas, tortas, intersex que somos las identidades como nos asumimos en el video. No hablamos en nombre de personas no binarias porque ninguna de las personas que aparecen se autoperciben no binarias. No vamos a hablar en nombre de alguien que no está participando activamente. Así como las campañas dicen los argentinos pensamos eso o aquello nosotros asumimos esa identidad política para interpelar al colectivo Lgtbiq y a otros colectivos para que salgan a hacer lo mismo.

MV- Se corrió el eje de la discusión. Nosotros somos personas que podemos politizarnos más allá de que somos un colectivo que históricamente ha estado en situación de vulnerabilidad. Lo que logro Lanata es que salieran otros compañeres a decir de manera egoísta: “Yo soy puto y no voy a votar a Fernández - Fernández porque yo vivo mi vida y nadie me persigue”. No se puede esperar otra cosa de Lanata. Nosotros los que volvimos a instalar en el spot es que nuestro promedio de vida es de 35 años y que realmente es así y nosotras hemos retrocedido muchísimos casilleros con este gobierno.

¿Solos ante el peligro o todes estames en peligro?



Con el antecedente del spot que la comunidad LTBIQ brasileña viralizó ante el inminente triunfo de Bolsonaro, “La Casa de las Locas” sintió la necesidad de dar la cara frente al avance contra los derechos humanos de la gestión Cambiemos y el peligro mayor que representa la posibilidad de la reelección del macrismo.

MP- Ya sabemos lo que piensan los candidatos de los distintos frentes y es necesario posicionarse. Objetivamente, la población Lgtbi no se banca cuatro años más de Macri porque significa más ajustes, no solo en materia presupuestaria para los programas, sino en relación con el no respeto a los cupos laborales trans y la desaparición de los convenios entre la Casa trans y el ministerio de trabajo y las empresas para incorporar a las personas trans al mercado de trabajo. Eso sumado al enorme retroceso cultural que habilita el aumento de travesticidios porque la sociedad piensa que tiene piedra libre para manejarse con impunidad y la justicia no se pronuncia. Y el deterioro de la calidad de vida para trans y travestis que viven en condiciones cada vez penosas. Hay asistencia del Estado municipal y provincial. Pero el Estado nacional se ha retirado.

MV- Ese ambiente cultural es el caldo de cultivo para que se encarcelara y reprimiera a personas del mismo sexo por besarse en público. Por amarse. Porque no solo fue Marian Gómez en Buenos Aires. Acá, en Rosario o Santa Fe te violentan por ser torta, por ser trava. Nos quieren quitar junto con los asados y los medicamentos para hiv las ganas de soñar y de vivir. Históricamente las trans hemos sido el último orejón del tarro pero ahora van por todes: todes les persones de los sectores populares son el último orejón del tarro porque el Estado no les garantiza ni salud, ni vivienda, ni trabajo ni condiciones dignas de vida.

MP- El problema de fondo que tenemos que discutir es si Argentina aguanta 4 años más de gobierno neoliberal.

El descargo del gay acomplejado

Justamente siguiendo con la lógica del pensamiento neoliberal y ajeno a todo lo que suene a identidades, sueños y proyectos comunitarios, tanto Lanata como parte de las redes sociales respondieron al spot apelando al testimonio individual. Al nosotros colectivo se le opuso el inefable yo individualista del capitalismo salvaje. A la empatía solidaria, el mercado que solo conjuga en la primera persona del singular. “Soy gay y a mi no me persiguieron, a mi no me discriminaron, a mi no me preguntaron a quien amaba para ser parte de esta gestión”, dice desde su cómodo trono flotante de subsecretaria de políticas culturales la testigo de cargo que convocó Lanata para dar cuenta de la democracia indiscutible de este gobierno. "Mira si voy a haber pasado todo el proceso dificilísimo de atravesar mi sexualidad, salir del clóset y aprender a amarme como soy para que una manga de retrasados me venga a decir que por ser puto tengo que votar a Cristina. Evaporense", escribe desde su twitter @FacuJaure_ no solo haciendo hincapié en la meritocracia y el lenguaje de la autoayuda para la superación personal sino utilizando como remate la dolorosa metáfora que remite a la desaparición. Si hasta suena triste y solitario: Mi salida del clóset para amarme a mí mismo. Como si la salida del clóset no fuera una cuestión política. Y el A mí no. Como si no fuera suficiente que discriminaran, persiguieran, tocaren, no dejen que se bese en la vía pública y encarcelaren no a muches sino a une sole de nosotres para que todes nos sintiéramos tocades, perseguides, discriminades y encarcelades. Quizás es con esa convicción que el video concluye abogando por la necesidad de “volver a construir juntes una patria para todas, todos y todes”.

Una patria para todas y todos Necesitamos volver a construir juntes una patria para todas y todos Porque sobran motivos para sentir orgullo, el próximo 11 de agosto nosotres votamos la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernandez de Kirchner para la presidencia de la nación. Posted by La casa de las locas on Tuesday, July 23, 2019