El edificio de Tribunales de Lomas de Zamora fue escenario del reclamo de familiares, amigas y amigos de Marcos Bazán, uno de los dos detenidos en el marco de la investigación por el femicidio de Anahí Benítez. El agrupación Amigas y compañeras de Marcos Bazán denuncia que la Bonaerense le armó la causa para desviar la investigación. La abogada María del Rosario Fernández, representante de Bazán, presentó un pedido de excarcelación cuando se cumplen dos años de su detención. Mientras en el exterior del edificio se extendían las banderas y los reclamos.

Durante la concentración, las integrantes de la agrupación feminista, leyeron un comunicado en el que cuestionó la investigación de la UFI 2 de Lomas de Zamora. "Se centró en buscar a un culpable a como dé lugar y someterse a un circo mediático que sólo alimentó el amarillismo y el clima punitivista que hoy vivimos en nuestra sociedad", denunciaron. "Las fiscales supuestamente especializadas en violencia de género demostraron lo patriarcal y misógina que es la justicia. Ventilaron la intimidad de una joven víctima presentando su diario íntimo a los medios de comunicación, buscaron revictimizarla afirmando que 'era extraño que saliera a caminar sola', que 'estaba enamorada de un profesor', que 'tenía una conducta obsesiva con un docente', que era 'depresiva'".

Y agregaron que "han demostrado que no les importa quién fue Anahí Benítez ni por qué la mataron, nunca les interesó encontrarla con vida. Para las fiscales sólo es un número, un expediente que se suma a los otros casos que tienen que tramitar en sus despachos y nada más."

"La acusación contra Marcos Bazán carece de todo fundamento y sólo sirve para tapar los acuerdos espurios, la ineficacia y la ineptitud de la justicia a la hora de investigar."

"A nosotras, amigas y compañeras de Marcos, no nos da lo mismo lo que suceda. No queremos un inocente preso, no queremos un perejil. Queremos a los verdaderos responsables tras las rejas. Por Anahí, pero también por nosotras y por todas las pibas, para poder caminar tranquilas, para no tener miedo de un día no volver."