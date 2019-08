#AltaTemporada Una serie, infinitos episodios. Si estás para nuevas versiones de hits noventosos, copate con el estreno de BH90210, el revival de Beverly Hills 90210 (desde hoy por Fox). Si te cabe una sobre tensiones raciales escolares, hurgá en la tercera de Dear White People (Netflix). Y si te va una ladrona que acaba de salir de la cárcel y vuelve a chorear, probá la debutante Jett (Max). Pero si andás con ganas de dar y recibir en el Barrio Chino de San Francisco, pelá artes marciales con la primera de Wu Assassins (desde mañana, Netflix).





#DameTicket Charly García volverá a erigir su espectáculo La torre de Tesla hoy a las 20 en el Luna Park. Ragazzas y Solentina compartirán equipos hoy a las 20 en Mutar Bar, Avellaneda. Giros convidará concierto con entrada libre mañana a las 21 en Johhny B. Good, La Plata. La Linyera armará toque en Melonio Bar mañana a las 23. Y el Trío Oriental, de los uruguayos Fattoruso-Maza-Miodownik, hará doblete en Bebop Club mañana y el viernes a las 21.

#CualquieraPuedeGooglear Clic cíclico: No Te Va Gustar abrirá mañana a las 20.30 una saga de conciertos en el Teatro Gran Rex, que continuará el viernes, el sábado y el domingo. Clic & clip: los rockers Achura estrenaron el video de El hombre del bastón, canción inspirada en el ícono pacifista indio Mahatma Gandhi, mientras que Delfina Campos compartió el fantasmagórico clip de Ultravioleta. Clic y me voy: Coiffeur meterá su último show antes de un tiempo lejos de los escenarios (mañana a las 21 en La Tangente) y Salvapantallas anunció gira despedida con epicentro en el Teatro Ópera (2/11) y paradas en Chile, Uruguay y Paraguay.



#DeCatálogo El fibroso crooner de barrio Martín Elizalde (ex Falsos Profetas) tiene en plataformas digitales su nuevo álbum solista, La parte que olvidamos. Ceci Grammatico convidó su EP debut, Explicame, con tres canciones de hilo preguntón y conceptual: ¿Qué me pasa?, ¿Dónde estás? y ¿Quién sos? Además, Los Cafres entregaron el simple Tu meta, anticipo de los festejos por sus 30 años en la ruta. Y el dúo popchentero Buba Luma, del sello Kongo! Records, soltó el single Fiesta latina.

#HayTablas Un chico busca recuperar a su chica y pone en duda el amor, el machismo y sus propias convicciones en Santiago despierta, con Tupac Larriera (viernes a las 21, Teatro Border). Mientras tanto, un grupo de amigas se junta a morfar, cantar, reírse y despedir a la que agoniza en Bañarse, de Laura Fernández (domingos a las 19, Timbre4).