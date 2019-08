“Hoy en día, los alimentos están más preparados para vender que para comer. La industria vende alimentos porque primero les pone azúcar, después grasas y sal. Es un combo tremendo que está en todas las cosas que comemos. Si el Estado no legisla en este aspecto, estamos liquidados”, advierte el doctor Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina. A partir de ese diagnóstico, el especialista avala los cambios en la comunicación y en el menú para los chicos que está implementando McDonald´s en Argentina. Se trata de la inclusión en la Cajita Feliz de frutas y vegetales y la eliminación de las gaseosas en la comunicación en el menú.

“La idea es que cada opción de Cajita Feliz contenga menos de 600 calorías a partir de una disminución del 14 por ciento de las calorías provenientes de grasas saturadas, del 20 por ciento de las provenientes de grasas totales, del 78 por ciento en las calorías provenientes de azúcares adicionados junto a una reducción en la cantidad de sodio”, explica Natalia Archimede, Gerente Corporativa de Innovación de Menú de Arcos Dorados.

Tartaglione explica que “la obesidad infantil es una epidemia mundial sobre la cual todos los países están preocupados. En la Argentina, uno de cada diez niños menores de cinco años es obeso y tres de cada diez tienen sobrepeso. Si no trabajamos en forma conjunta entre el Estado, las organizaciones no gubernamentales y la industria, no habrá avances. En McDonald´s comen 2 millones de chicos por mes. Entonces hay que ayudar a la empresa a que adopte cambios”.

En este sentido, Natalia Archimede señaló que “desarrollamos lineamientos nutricionales trabajados con conjunto con profesionales de la salud y basados en normas alimenticias de la Organización Mundial de la Salud. Esto supone definiciones sobre la cantidad máxima de calorías que un niño debería ingerir en su día, teniendo en cuenta que un almuerzo o una cena equivalen a un tercio de la alimentación diaria”.

La empresa estableció que cada menú para niños y niñas incorpore una serie de cambios que mejoren la calidad nutricional de la comida. “Desde hace un tiempo veníamos incorporando tomatitos cherry como una posibilidad de acompañamiento además de las papitas kid y además la eliminación de las gaseosas de la comunicación, es decir, cuando el padre o la madre entra al local no ve en ningún lado dentro de lo que es Cajita Feliz la posibilidad pedir gaseosa junto con el menú. También sumamos un yogur al menú y mensajes de promoción de la lectura y hábitos saludables como la actividad física”, dijo Archimede.

“Ahora dimos un paso más y definimos que cada combinación de menú para los chicos tiene que tener menos de 600 calorías. Además, que como máximo el 30 por ciento de las calorías puedan provenir de grasas totales, el 10 por ciento de grasas saturadas y como máximo el 10 por ciento de azúcares añadidos. Esto implica una reducción del 20 por ciento en las grasas totales, del 20 por ciento en sodio y 70 por ciento en grasas añadidas. Para lograrlo, incorporamos un nuevo jugo de fruta 100 por ciento natural, sin aditivos ni conservantes ni azúcar añadida y un nuevo postre que es el puré de manzana, también compuesto en su totalidad por fruta fresca”, agregó Archimede. El próximo 8 de agosto es el lanzamiento en los más de 220 locales de Argentina.