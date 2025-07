En una nota, del 18 de Abril, en Página 12, analizando las PASO santafesinas, anticipé que habían perdido todos menos uno, que salió segundo. Vaticinio cumplido.Terminado el evento electoral del domingo, es oportuno desmenuzar sus resultados para entender por qué fueron prolijamente ocultados.

En Santa Fe, en toda la provincia, la suma de votos emitidos da un triunfo nítido, claro e indisimulable del peronismo. ¡¡¡Si !!! Ganó ampliamente el PJ y aliados (es decir el campo nacional y popular). Éste sacó 422.000 votos; UNIDOS (Pullaro, es decir UCR, más 18 partidos confederados), 330.000 votos; y la LLA, junto a otros gérmenes derechistas, con Granata incluida, 285.000 votos. Resumen: Peronismo: 40,4%; Unidos: 32,4%, Otros: 27,3%. El PJ ganó en la mayoría de los grandes centros urbanos: Rosario, Rafaela, Villa Gob Galvez, Reconquista, Santo Tomé, Granadero Baigorria, Funes, Cañada de Gómez, Perez y etc. Contundente ¿no?

¿Por qué el PJ no celebró este triunfo y lo unió a la paliza de Gildo en Formosa, para anotarse un “porotazo” político nacional? No lo sé. Entiendo que a los medios hegemónicos les produce pánico la unidad de la izquierda con el PJ. Pero a nosotros, ¡NO!...Por eso es inexplicable que no hayamos comunicado debidamente la noticia, ni celebrado el exitazo.

Dicho esto. La primera lección que deja el comicio santafesino es que se repite la baja participación ciudadana: votó apenas el 52% del padrón en toda la provincia, menor nivel aun que en las Paso de abril, que fue del 55%. Atención a la provincia de Bs. As., madre de todas las batallas, con el efecto que puede traer el desdoblamiento. Toda la carne en el asador para que la gente vaya a votar.

Otro detalle de la elección, que aplica a toda la pampa húmeda, es que el peronismo no puede hacer pie electoral en el interior rural. Ahí sigue dominando la derecha en sus distintas variantes: UCR o LLA. La provincia de Santa Fe tiene 365 localidades, pero (y acá el pero es importante), 128 distritos tienen menos de 1000 habitantes; y 261 tienen menos de 4000 habitantes y Pullaro ganó en 266. En esas localidades extendidas geográficamente, pero poco significativas en votos, dominó ampliamente la derecha. Por eso el gobernador se vanagloria de que la “bota se pintó de rojo” ¡Gran vendedor de humo, el hombre! Dato de la realidad, la sombra de la 125 aún se percibe nítida por esos lares. El PJ debe replantear su política y discurso agrario, si quiere tener chances electorales en esas zonas, para lo cual debe incluir, necesariamente, una revisión autocrítica de lo que pasó en el 2008. Esto no significa, de ningún modo, darle la razón al neoliberalismo agrario, tampoco seguir haciendo lo que se vino haciendo hasta ahora en esa materia, que no fue otra cosa que tomar las demandas de la Mesa de Enlace y hacerlas propias. Esto bajo ningún concepto para el peronismo puede significar amigarse con el campo y menos tener una política agraria ¡No compañeros! Eso no funcionó ni funciona electoralmente. Entre la copia y el original, el elector siempre elige el original. Si no, ver lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernadez y Sergio Massa, en el que le dieron todo al sector, incluida la rebaja de retenciones a las economías regionales, dólar especial, no quisieron ni oír hablar de agricultura familiar y soberanía alimentaria y perdimos por escándalo en todo el interior rural. En materia de política agraria, que incluye lo electoral, o dejamos de copiar y creamos, o seguimos perdiendo. El peronismo nació para enfrentar a la oligarquía terrateniente, que existe hoy más que nunca, no para complacerla. Las retenciones son segmentadas, como el inmobiliario rural. El que más tiene más paga. Eso es peronismo, lo otro es otra cosa.

En Rosario, el triunfazo de Juan Monteverde, también tiene sus particularidades. Al igual que en toda la provincia hubo un FRENTE, eso no significa necesariamente que hubo Unidad. En la entente ganadora no se anotaron todos. Estuvo el Pj oficial, La Cámpora (Florencia Carignano), el Evita, El Partido de Grabois, el de Claudio Lozano, Agrupaciones del Pj con juego propio, como “Qué te pasa”, Sindicatos, Organizaciones sociales, los progresistas del Frente Amplio (PCR, del Frade). Pero lo que quedó afuera y perdió mal, a priori no fue menor, lo minimizó el triunfo. Roberto Sukerman, hasta el domingo, era el peronista por lejos con mejor performance electoral. Había perdido las elecciones del 2019 frente a Pablo Javkin, por una diferencia de apenas 8000 votos. Es el propio Sukerman el que inaugura la política de internas abiertas, por dentro del PJ, con Ciudad Futura; lo había intentado Maria Eugenia Bielsa y no se pudo dar. Fue una compulsa ejemplar, se debatieron con respeto y altura, recorrieron toda la geografía rosarina, explicando los proyectos de ciudad, y se resolvió en forma impecable. Volvió a perder Sukerman, por un puñado de votos, frente a Monteverde. Éste, en medio de la debacle del peronismo post Alberto, sostiene electoralmente al campo nacional y popular y pierde por apenas 5000 votos frente al intendente Javkin. Una verdadera hazaña electoral analizada en tiempo y espacio ¿ Qué le pasó a Sukerman que rompió lo que él mismo había ayudado a crear? Tampoco lo sé, pero lo imagino. De pelear palmo a palmo el triunfo y ser central en la construcción del nuevo espacio, pasó a ser un marginal político, onda Randazzo, y sacó sólo el 5% de los votos. Si se los sumamos al 4% de Lisandro Cavatorta, que también fue por “afuera”, un outsider llegado a la política desde la TV, de la mano de Perotti y Lewandowski, suman casi 10 puntos de votos peronistas (netos), que le hubieran dado a Más Para Santa Fe, casi 40 puntos. Los que rompieron y perdieron, son un espejo para mirarse en lo que viene.

El frente del Peronismo, con la Izquierda, reconoce virtudes de los dos lados. Del PJ, porque se animó a recorrer un camino que nunca antes se había explorado de esa manera. Hay que sacarle el sombrero a la creatividad y el coraje de la dirigencia santafesina, ojalá no reculen. Las presiones y tentaciones son muchas. Dominar los egos, acá juega un papel central. Ciudad Futura tiene la virtud de predicar con el ejemplo, hace lo que dice sin ser gobierno. Funda Escuelas, Tambos, Empresas Públicas de Alimentos, dona sus sueldos, para mejorar la política, no para estigmatizarla demagógicamente. Pero por sobre todas las cosas aprendió a valorar correctamente al peronismo. Una lección de la historia que para mí es central. Entender que la izquierda, para ser izquierda no puede ser antiperonista, esto no es “moco de pavo”. El gorilismo en la Argentina no se paga electoralmente. Para ser gorila y que una parte de la sociedad te vote, tienes que ser de derecha. El antiperonismo de izquierda nunca logró armar proyectos electorales potentes. No pudo ni el Trotskismo, ni el PC, ni el PS. Tampoco el seguidismo ciego al PJ, generó alternativas viables. Conseguir la proporción justa, es el gran desafío de la izquierda popular. La autonomía política es el otro gran distintivo de Monteverde y su gente, sabe decir No y hasta acá. El Pj y Ciudad Futura deben conocerse, entenderse, generar confianza y administrar con sabiduría las diferencias. Esto último es clave.

La Argentina popular necesita que esto funcione bien y se inserte en un proyecto nacional, no hay destino para las fuerzas políticas provinciales por fuera de un proyecto de Nación. Los santafesinos les propinamos una gran derrota electoral a Milei, Macri y Pullaro, lo que no es poco. Junto al triunfo en Formosa, son dos hechos que deben analizarse en forma concatenadas y que nos permiten ilusionarnos. Es el camino para conseguir una democracia sin proscripciones (CFK), ni presos políticos (que cada vez va a haber más), ni fraudes electorales (cuidado con esto en la provincia de Bs. As.). Esto es parte de la agenda de Octubre, donde en Santa Fe esperamos repetir el éxito, para lo cual Ciudad Futura debe cuidar al Peronismo y el Peronismo a Ciudad Futura. La democracia, el pueblo y la patria, se lo demandan.