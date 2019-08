Walter Correa busca "refundar Moreno". El diputado nacional, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores y precandidato a intendente de ese distrito bonaerense por el Frente de Todos cerró su campaña el pasado domingo, rodeado de sindicalistas, referentes de derechos humanos y legisladores. En diálogo con PáginaI12 enumera los problemas que deberá resolver si se convierte en el sucesor de Walter Festa: la emergencia educativa, alimentaria, de salud y seguridad. Además, explica que la salida es colectiva, "con organización popular y democracia participativa". "Nuestra lista no se conformó con un criterio electoral, sino que representa el trabajo y la participación en las luchas de nuestro pueblo", asevera.

-¿Qué lo llevó a enfrentar a Walter Festa?

-Estamos en un Moreno que nadie quiere mirar y que nadie quiere escuchar. Nosotros representamos ese Moreno, el que está de pie, el del "Morenazo", que resiste y lucha. Tenemos varios compañeros trabajadores de la educación que integran nuestra lista, entre ellos, a Hernán Pustilnik que es maestro de la escuela 49 (donde ocurrió la explosión que terminó con la vida de Sandra y Rubén). Le damos centralidad a profundizar en cuestiones que, desde la coyuntura política, no se tratan. Por acción o por omisión no se hizo lo que se tenía que hacer. Vivimos en un Moreno con emergencia educativa, de salud, de trabajo y de seguridad, y planteamos ir a fondo: hay que desregular el distrito y generar delegaciones municipales en cada barrio, donde esté activa la participación de los vecinos y vecinas. Este tiene que ser un municipio horizontal, que reconozca esta emergencia y actúe en consecuencia. La lista 4 no es una persona, sino que es un colectivo de compañeras y compañeros que nos consideramos hijos de los 12 años de Néstor y Cristina, y también somos aquellos compañeros que, bajo el gobierno de Macri y de la oligarquía, en ningún momento titubeamos ni nos pusimos de rodillas. Nunca dejamos de bancar a Cristina ni de interpretar que ella es nuestra conducción.

-¿Cuáles serán las prioridades de su gestión ante un eventual triunfo?

-Tenemos la utopía de refundar Mariano Moreno, enalteciendo nuestro verdadero nombre como distrito, que hace referencia al patriota y al revolucionario. Lo primero va a ser hacernos cargo de esta situación de emergencia que es real. La mayoría la enuncia y la manifiesta, pero nadie hace nada al respecto. Hay temas de fondo que tenemos que resolver desde los barrios, con los vecinos y vecinas, para enfrentar la emergencia con organización popular y democracia participativa. Con respecto a la educación, nuestra propuesta condensa lo que simboliza el Morenazo: la pelea contra el crimen social de Sandra y Rubén. En torno a la seguridad, entendemos que hay tres patas que hay que unificar: las fiscalías, el Estado municipal, y los comisarios y el poder policial del distrito. Cuando hablamos de trabajo, remarcamos que hay dos parques industriales que están en un fideicomiso y los maneja un tercero, cuando los tendría que controlar la pequeña y mediana empresa y las trabajadoras y trabajadores cooperativizados. En relación a la salud, tenemos un solo hospital provincial para 640 mil habitantes del cual la Gobernación se tiene que hacer cargo urgente. En paralelo, tenemos que potenciar las unidades sanitarias en cada barrio, para que tengan 24 horas de servicio. Por otro lado, hay una muy capacitada y productiva agricultura familiar en el distrito, que hay que promover con mercados municipales para que nuestro pueblo pueda acceder a los alimentos a precios justos.

-Se enfrenta a seis precandidatos por el Frente de Todos, ¿por qué deberían votarlo a usted y no al resto?

-Hay siete listas: una que es el Frente Renovador, otra que es del oficialismo, otra del Movimiento Evita y del ex intendente Mariano West, y la nuestra, que es la lista de Cristina Kirchner en el distrito. Las otras tres listas son funcionales al intendente actual. Nuestra lista no se conformó con un criterio electoral, sino que representa el trabajo y la participación en las luchas de nuestro pueblo. Esto no es transitorio, es una construcción de muchos años. Para dar una idea, la mitad de la lista está integrada por compañeros de la CGT y de la CTA regional.