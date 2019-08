"Quiero ser el presidente de una gran Argentina que hoy empezamos a construir entre todos; y que los ciudadanos sepan que podemos comprometernos". Con esa premisa, el precandidato del Frente de Todos Alberto Fernández firmó en Rosario un acta compromiso federal con gobernadores -en funciones y electos-, candidatos y representantes de 19 provincias. Esta demostración de fuerza política fue parte de la recorrida de Fernández por la ciudad y tuvo un escenario por demás simbólico: el patio la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en la previa del multitudinario acto de cierre de campaña en el Monumento Nacional a la Bandera, donde estuvo con Cristina Fernández de Kirchner (ver página 3). Los tres puntos salientes del acuerdo apuntan a "crear la Mesa Provincias en Red; encender las economías regionales; y diseñar la Agenda de Desarrollo Federal". En Santa Fe, la firma con el gobernador electo Omar Perotti, incluye obras de infraestructa, trabajar en la lucha contra el narcotráfico; avanzar en educación, ciencia y tecnología, y en el pago de la deuda por coparticipación.

Al inicio del acto, Perotti fue contundente: "Que en los próximos años recordemos que aquí se fundó una nueva Nación".

La recorrida de cierre de campaña del Frente de Todos comenzó por la mañana, con una reunión en la Asociación Empresaria. A la salida, Fernández dijo que es necesario "recuperar el horizonte", porque "Argentina sufrió mucho en estos cuatro años" (ver recuadro).

En tanto, el acta compromiso federal tiene como objetivo lograr "un verdadero federalismo, donde las provincias sean motor de desarrollo del país y donde cada argentino tenga las mismas oportunidades".

Con el patio de la Facultad de Derecho colmado, el gesto político significó un fuerte mensaje de unidad con 12 gobernadores en funciones, otros cuatro que fueron electos, candidatos y representantes de diferentes provincias. Los tres puntos del acuerdo general fueron: la creación de la Mesa Provincias en Red, que tiene como objetivo "generar un espacio de trabajo, con reuniones periódicas entre los gabinetes provinciales y nacional"; porque "la construcción de consenso en el federalismo debe ser ascendente y se apuesta a descentralizar la gestión, generando reuniones en cada provincia". Otro eje busca encender las economías regionales y "generar las condiciones propicias para un modelo de producción y desarrollo que defienda en el trabajo argentino, en oposición del modelo financiero y especulativo que hoy lo esta destruyendo". Mientras que el tercer punto tiene que ver con diseñar la Agenda de Desarrollo Federal. "Apostar a la ciencia, a la tecnología y al conocimiento; ponerlos en marcha de la mano del desarrollo productivo de cada provincia. Promover una agenda de desarrollo federal de largo plazo, donde la innovación y la tecnología estén al servicio de generar valor agregado".

En ese contexto, el acuerdo con Santa Fe incluye "promover infraestructura vial, terrestre y fluvial; impulsar obras hídricas; fortalecer la lucha contra el narcotráfico; avanzar en materia de educación, ciencia y tecnología; y trabajar en la reparación de la deuda del estado nacional".

En el acto, Fernández agradeció la calidez de Perotti, de la ciudad "espléndida" que lo recibió -no escatimó elogios a Rosario y a la provincia- y a la UNR. "Cada vez que estoy en una universidad me siento en casa", dijo. "Todo esto surgió hablando con Omar sobre de qué modo podíamos asumir un compromiso de cara a la gente de cada provincia, teniendo en cuenta que yo salí demasiado federal y preocupado por que la Argentina crezca en condiciones más igualitarias. Y Omar me dijo 'podríamos pensar en firmar un convenio donde vos te comprometas de cara a la gente de cada provincia sobre lo que vamos a hacer en cada lugar del país'. Y así empecé a consultar a cada gobernador, a los electos y a los que serán gobernadores en breve", dijo por los candidatos peronistas. "Creo que hoy damos un paso muy importante porque una de las cosas que la política necesita es que el ciudadano entienda que podemos comprometernos y cumplir. Mirarlos a los ojos, asumir un compromiso y no mentirles. No estamos dando discursos de campaña, sino que estamos haciendo la Argentina que nos merecemos: integrada, donde todos puedan nacer, crecer y desarrollarse en el lugar donde nacieron; una Argentina que deje de concentrar todo su esfuerzo en torno al puerto de Buenos Aires; la que nos merecemos. Estoy seguro que empezamos a construirla con cada uno de los gobernadores. La que se viene es una Argentina que será gobernada con 24 gobernadores y un presidente; y entre todos vamos a dar vuelta la Argentina. La verdad, no aspiro a ser un gran presidente, quiero ser el presidente de una gran Argentina. Hoy empezamos a construirla", instó.

El acta compromiso con 19 provincias se rubricó con los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; la mandataria de Catamarca, Lucía Corpacci; el gobernador de La Rioja, Sergio Casas; de Tucumán, Juan Manzur; de Chubut, Mariano Arcioni; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de San Juan, Sergio Uñac; y de San Luis, Alberto Rodríguez Saa. También, con los vicegobernadores de Santa Cruz, Pablo González; y de Chaco, Daniel Capitanich.

Al mismo tiempo, se comprometió con los gobernadores electos de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Santa Fe, Omar Perotti. El acuerdo incluyó a los candidatos a gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff; CABA, Matías Lammens; Mendoza, Anabel Fernández; Salta, Sergio Leavy; y Ricardo Wellbach, diputado nacional, representante por la provincia de Misiones.

Cada uno de los representantes se acercó a Fernández para firmar compromisos específicos con las provincias, a partir del 10 de diciembre, si el precandidato resulta electo.