“Involucrarnos era una deuda de muchos de nosotros.” Así lo destacó el exvolante central de Racing Hugo Lamadrid al referirse a la solicitada en la que 150 futbolistas expresaron su apoyo a la fórmula del Frente para Todos . La declaración que recibió una gran adhesión fue interpretada como “un logro” por sus organizadores, entre ellos la jugadora de San Lorenzo Macarena Sánchez, para quien “no es fácil convocar (políticamente) en este ámbito”.

El campeón del mundo Héctor Enrique, la jugadora de River Justina Morcillo, el técnico Pedro Troglio, el preparador físico Fernando Signorini y el múltiple campeón Raúl “Pacha” Cardozo, además de los de Lamadrid y Sánchez, son algunas de la figuras que estamparon su firma en el espaldarazo público que sorprendió a propios y ajenos.

“Quisimos a Diego (Maradona) pero no lo pudimos contactar”, lamentó Macarena en referencia al ex capitán de la Selección que, no obstante, ya había manifestado públicamente apoyo a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “Es un jugador que siempre se pronuncia a favor de los gobiernos populares, es alguien que siempre se la juega y dice lo que piensa”, resaltó Sánchez.

Según contaron Lamadrid y Sánchez, la solicitada surgió en pocas horas y fue iniciativa del jugador de Excursionistas Sebastián Vidal. Coincidieron en “lo difícil” que le resulta a un deportista pronunciarse políticamente y compararon el grado de compromiso de los futbolistas profesionales en la actualidad respecto de otros tiempos. “En mi época (fines de los ’80), la mayoría éramos boludos cívicos”, se autocriticó Lamadrid.

Lo que ocurre, reparó Sánchez, es que muchos “sabemos que si decimos ‘A o B’ podemos condenarnos y que por ahí eso repercute en nuestra carrera. Me pasó de contactarme con gente que me dijo ‘poné mi firma’ y después ‘sácame porque tengo laburo nuevo y voy a tener quilombos’”, relató durante una entrevista por radio El Destape.

Por su parte, Lamadrid consideró que el principal riesgo que corre un jugador está en cada partido. Ese es uno de los motivos por los cuales entre los firmantes hay muchos deportistas retirados. “Es lógico que un jugador en actividad no se quiera involucrar porque en un punto está poniendo su carrera en discusión. El domingo tiene que entrar a la cancha y no solo lo van a putear porque juegue mal sino por su ideología política”, sostuvo durante una entrevista por FM La Patriada.

“No sé si alguna vez sucedió algo así, que un grupo de tantos futbolistas hayan avalado a través de un documento la candidatura a un presidente”, reflexionó el ex futbolista y conductor radial, quien prefirió “no criticar a quienes no firmaron ni a quienes no llegaron a firmar”.

Para él “hay una deuda de muchos de nosotros en involucrarnos. Cualquiera palpa en su casa, en su barrio, en su laburo o con sus amigos lo que está pasando. No creo que haya nadie en nuestro país que no tenga la experiencia propia o de alguien cercano que haya perdido un laburo o un comercio”, producto del modelo neoliberal puesto en marcha por Mauricio Macri.