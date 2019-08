TEATRO

Todo tendría sentido si no existiera la muerte

A finales de los 80, en un pueblo del interior de Buenos Aires, una maestra de escuela se entera de que tiene una enfermedad terminal. Como última voluntad decide filmar una película pornográfica. ¿Qué es una vida? La amistad, el amor, el deseo, los sueños, el cuerpo de la mujer como campo de batalla, una novela de iniciación, una despedida: Todo tendría sentido si no existiera la muerte es una obra épica y a la vez íntima. Continuando con la invasión del teatro off sobre Corrientes que comenzó con Petróleo, ahora es el turno para volver a escena en el Metropolitan de la consagrada pieza escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco. Con Lorena Vega, Maruja Bustamante, Andrea Nussembaum, Juana Rozas, Bruno Giganti y Agustín Rittano.

Martes a las 20, en el teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $600.

Formas in pulvere

A partir de poemas de Omar Khayyam, este espectáculo escénico-musical gira en torno al tema de la materia y del tiempo, del polvo como símbolo de la desintegración de la materia. Su partitura incluye cinco voces femeninas y un set de percusión de metales, maderas, minerales y terracota, mientras que la puesta en escena propone un concepto de espacio capaz de contener una pluralidad de elementos, en un terreno donde la materia y su opuesto constituyen el núcleo y la problemática central. Escenografía e iluminación de Gonzalo Córdova, dirección musical de Martín Matalón y puesta en escena y coreografía de Diana Theocharidis. Con las cantantes Sofía Di Benedetto, Romina Jofre, Daniela Prado, Mairín Rodríguez y Pamela Rosentock; los percusionistas Bruno Lo Bianco y Francisco Martín Ratti; los bailarines Azul Buren, Angelina Casco Guiñazú, Camila Muñoz Da Silva, Lucas Pozzi y la bailarina y acróbata Mariana Banfi.

Viernes 13, a las 17 y 20, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Libertad 621. Entrada: $200.

MÚSICA

Dutsiland

“Basta ya de idealizar/ lo que tengo es tan normal y especial”, reza la letra del tema que bautiza el nuevo disco del septeto mendocino Mi Amigo Invencible. Destino final de un camino creativo que recorrió una flamante sala de ensayo del grupo en el barrio porteño de Congreso, la grabación del disco en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez junto a su productor, el norteamericano Luke Temple; y la mezcla y el mastering en Los Angeles y San Francisco —a cargo de John MacEntire, baterista de Tortoise—, Dutsiland es la tierra donde el grupo se logró liberar de la carga de ser la gran revelación del rock local, un cartel que les colgaron luego del admirable La danza de los principiantes (2015). Fueron soltando peso con dos EPs, Nuestra noche (2017) y Ciencias naturales (2018), pero finalmente se han dado el gusto de completar un repertorio con el que abren las ventanas luego de decirle adiós a su trilogía discográfica incial, que se completa con Relatos de un incendio (2011) y La nostalgia soundsystem (2013). Una necesidad de renovarse que se evidencia en el título que inicialmente consideraron para el disco: Algo nuevo todos los días. Se quedaron con Dutsiland porque, explican, como no significa nada siempre va a ser nuevo.

Arquitectura sónica

Octavo trabajo disográfico del stickista argentino Diego Souto, que allá lejos y hace tiempo supo escribir en la revista El musiquero, y editó su álbum debut casi dos décadas atrás. Se trata de un sólido trabajo, integrado por composiciones propias que desarrollan armonías complejas, polirritmias, loops o melodías apacibles, siempre a partir de su particular instrumento de diez cuerdas, joven pariente de la guitarra y el bajo eléctricos. A pensar de estar inspirado en la serie Ambient de Brian Eno y las frippertronics de Robert Fripp, su música no tiene un carácter etéreo o ambiental sino que es principalmente rítmica y melódica. Souto presentará Arquitectura sónica el jueves 29 de agosto en Club V, Av. Corrientes 5008.

ONLINE

The Boys

La cosecha de superhéroes nunca se acaba y los ejemplos están a la vista de todo el mundo. Esta nueva serie producida por Amazon, sin embargo, ofrece más de una novedad a la hora de representar a los hombres y mujeres de calzas ajustadas. Basada en los comics originales de Garth Ennis (Preacher) y Darick Robertson, aquí los protagonistas –una súper alianza llamada “Los Siete”– no andan salvando los Estados Unidos y el universo de las fuerzas del Mal, sino viviendo vidas bastante sórdidas, más allá del constante bombardeo mediático que insiste en presentarlos como patriotas hechos y derechos. En otras palabras, son una franquicia, pero de la vida real, y será la misión de otro conjunto de “vigilantes” –los muchachos del título– el desenmascararlos y ajusticiarlos. No apta para niños, aquí priman el humor negro, la violencia y el gore, elementos constitutivos de la sátira social y la parodia de un género ultra popular. Los ocho episodios ya pueden verse en la plataforma Prime Video.

Nada es privado

Cada click, cada like, cada comment publicado desde el teléfono celular o la computadora forma parte de un perfil virtual, información valiosísima para las compañías que trafican datos. Ese es el punto de partida de este impactante documental dirigido por la experimentada documentalista Jehane Noujaim y Karim Amer. No es casual que el título original se traduzca como “el gran hackeo”: el centro del relato está ocupado por las actividades de Cambridge Analytica, la compañía británica que, gracias a la valiosa información recopilada no del todo legalmente a través de Facebook, pudo haber torcido el resultado de las elecciones que llevaron al poder a Trump y al Reino Unido a escapar de la Unión Europea.

CINE

Los inundados en el Malba

El crítico y docente Gustavo Castagna fue invitado por Malba Cine para curar una serie de veinte largometrajes producidos en todo el mundo –de Berlín a Nueva York, de Bucarest a Buenos Aires– en los cuales las ciudades que hacen las veces de escenarios adquieren tanta relevancia como los personajes. Entre otros, el ciclo está exhibiendo títulos de realizadores como John Waters, Francis Ford Coppola, Vera Chytilova, Abel Ferrara y Carlos Saura. El próximo jueves a las 19 podrá verse Los olvidados, el gran trabajo de Fernando Birri en el terreno del realismo social nacional y popular, un film rodado en las cercanías del río Salado, en el litoral santafesino. Para Castagna, “Birri y la Escuela del Litoral construyen una obra maestra donde el rictus solemne se disimula a través del humor, como si al referente estético neorrealista se lo cruzara con la farsa y el grotesco de la comedia del arte”. La programación completa, días y horarios pueden consultarse en malba.org.ar

Para (re)ver cine nacional

Bajo el lema “cine argentino que bajó de cartel por falta de espacio, no de público”, los responsables del programa radial “La autopista del sur” han programado una serie de encuentros en El Más Acá Club (Av. Caseros 514), todos los jueves a las 19.30. Las películas vienen presentadas por sus directores y/o protagonistas y el listado incluye el notable trabajo de material recuperado La película infinita, de Leandro Listorti (este jueves), el retrato social/policial Mochila de plomo, de Darío Mascambroni, y el documental Reina de corazones, dedicado a la primera cooperativa de mujeres trans argentinas. Las entradas son libres y gratuitas y pueden reservarse en elmasacaclub.com

TV

Pico de neblina

Podría perfectamente transcurrir en las costas de la vecina Uruguay, pero esta serie brasileña producida por HBO imagina una ciudad de San Pablo en la cual la marihuana para uso recreativo ha sido legalizada. El protagonista es un tal Biriba (el actor Luis Navarro), un dealer de cierta estatura que abandona el submundo criminal y se adapta a los nuevos tiempos de legalidad, intentando abril un local de maconha junto a un amigo inversionista. Desde luego, nada será sencillo, en particular porque los popes del narcotráfico no están dispuestos a dejarse vencer por un par de leyes y a Biriba el pasado comenzará a perseguirlo implacablemente. Los diez episodios, que comenzaron a emitirse hace una semana, fueron dirigidos por Francisco “Quico” Meirelles y producidos por su padre Fernando, el realizador de títulos como Ciudad de Dios y El jardinero fiel. El reparto incluye a la cantante Leilah Moreno y a una gran cantidad de intérpretes debutantes surgidos de un extenso casting.

Domingos a las 21, por HBO.

The Terror: Infamy

La miniserie The Terror fue una de las pequeñas sorpresas de la temporada pasada, una historia de aventuras árticas que recuperaba algo del espíritu del Poe de La narración de Arthur Gordon Pym y otros relatos decimonónicos de navegaciones terroríficas. Sin relación alguna con todo aquello, esta segunda temporada –que debuta hoy a la noche por la señal AMC, en simultáneo con los EE.UU.– transcurre en plena Segunda Guerra en un campo de detención estadounidense para ciudadanos de origen japonés. Pero los conflictos sociales, el racismo y la guerra pasan a un segundo plano cuando la presencia de una misteriosa y ubicua mujer señala el comienzo de acontecimientos inexplicables.

Lunes a las 22, por AMC.