El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, volvió a enfrentar ayer las noticias negativas que recaen sobre su área, y le valió otra polémica con la corporación judicial, afectada por las críticas que suele prodigarle el Ejecutivo. "Si de 20 personas armadas que fueron detenidas el fin de semana, 18 fueron liberadas, entonces el sistema está fallando", dijo el ministro. Y prometió revisar con celo "el desempeño de jueces y fiscales" cuando asuma como diputado provincial. Desde el Colegio de Magistrados, su vicepresidente, Gustavo Salvador, replicó que Pullaro "intenta distorsionar la información, como si los responsables de la inseguridad fueran los operadores del sistema de justicia".

El clima en Seguridad viene más denso que otras veces, por el recrudecimiento de asesinatos en el departamento Rosario, y porque esta semana una fuerza federal aprehendió a otro jerárquico de la Policía santafesina por presuntos vínculos con el narcotráfico: Cristian Acosta, jefe de la División Antidrogas en Villa Constitución.

Entonces, Pullaro contestó ayer en conferencia de prensa. "El sistema está fallando, más allá del accionar de jueces y fiscales así como legisladores sobre las leyes, porque se han liberado a casi todos los detenidos que estaban armados: de unas 20 personas detenidas en un fin de semana, quedan sólo dos (en prisión preventiva). Cuando sea diputado quiero evaluar el desempeño de jueces, miembros de la Corte y fiscales", despachó el radical que accederá a una banca legislativa en diciembre, por el Frente Progresista.

Sobre el oficial detenido en Villa Constitución, alegó: "Es muy difícil detectar a una sola persona que fragua el acta de un procedimiento con un abogado para beneficiar a una persona detenida por narcotráfico. Es medio difícil desde mi despacho, o desde el lugar en que está el jefe, adelantarse a un hecho de esas características. El que es corrupto es corrupto, y tiene que ir preso, sea policía o civil o funcionario público".

Pullaro confronta con el Poder Judicial casi desde que asumió en 2016, cuando un delincuente que cumplía condena y había violado el régimen de salidas laborales asesinó al policía Mauro Mansilla en Corrientes al 300. Y en cada oportunidad, le contestaron. Ayer lo hizo de nuevo el vicepresidente del Colegio de Magistrados de Rosario, Gustavo Salvador.

"Nos preocupa que cada vez que hay una situación de seguridad se desvíe el eje de la discusión. (Pullaro) intenta distorsionar la información, como si los responsables de la inseguridad fueran los operadores del sistema de justicia", respondió el camarista.

Sobre la advertencia del ministro de evaluar el desempeño de jueces y fiscales cuando sea diputado, Salvador lo desautorizó. "No podrá hacerlo, porque el que nos evalúa, según la Constitución, es un tribunal de enjuiciamiento, que puede llegar a ser un juicio político en el caso de la Corte, o un jury para el caso de jueces y fiscales", corrigió el magistrado. Para él, lo del titular de Seguridad "es ejercer presión como ministro sobre los operadores de la justicia que desarrollan su función con leyes que no hicimos nosotros".

Salvador siguió con su réplica en Radio Universidad. "Dice que el sistema es el problema. Con esa declaración abstracta, huérfana de contenido, le pregunto cuál es el sistema que hay que debatir: la constitución nacional que establece en el artículo 18 el principio de inocencia ó, quizás, la libertad durante el proceso, que es la regla, o la privación de esa libertad que es excepción".

"Si hay que debatir el sistema siendo diputado que lo debata -continuó-, porque los jueces no podemos hacerlo, no somos legisladores, no hacemos las leyes. Los jueces analizamos situaciones concretas que son traídas a juzgamiento, hay que conocer cada caso puntual. Hace 15 días se detuvo a un presunto autor de los abusos sexuales y ninguna víctima lo reconoció y quedó en libertad. Hay que distinguir los casos, no quepa la menor duda de que la Justicia en los casos fundados no deja en libertad a los detenidos", devolvió.