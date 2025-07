El papá de Pablo Grillo, Fabián Grillo, repudió el informe oficial elaborado por la Gendarmería que responsabiliza al joven fotógrafo por haber recibido el impacto de la granada de gas que impactó de lleno en su cabeza durante la marcha de jubilados del 12 de marzo, y que casi le cuesta la vida.



Fabián aseguró a la 750 que el informe de la fuerza de seguridad, que responde a Patricia Bullrich, está siguiendo una línea trazada desde los altos cargos de gobierno.

“Lo dijo Guerrero (el gendarme identificado como el autor del disparo contra grillo, a la altura de la cabeza) y los gendarmes que lo acompañaron. Es un guión que les pusieron y repitieron”, sotuvo.

Por eso, familiares y allegados al fotógrafo no esperaban “otra cosa” de Gendarmería. Y así respondió, con un informe “express, rapidísimo” en el que acusan a la propia víctima de ser la victimaria.

“Fue algo muy rápido. Abrieron y cerraron un par de veces. O sea que lo fueron adaptando a sus necesidades. Es como lo vienen haciendo. Como fue con el tema de Nisman, que a pedido de Bullrich hicieron un peritaje”, afirmó.

Para Fabián, el informe no es más que “una herramienta política”. “Va a haber que hacer algo muy serio cuando cambien las cosas para modificar todo esto”, añadió, en este punto, sobre un posible cambio de gestión en el futuro.

“Sumado al envalentonamiento que tiene para reprimir. Es increíble. No tienen vergüenza. Es absurdo. Pero hay una mezcla de cosas. Hay una mezcla de impunidad y de algo absurdo”, dijo, atónito, ya hacia el final de la nota.

Y concluyó: “Ya no saben qué hacer para ocultar. Y creo que la impunidad no se va a dar. Porque es más que obvio. El sistema judicial no puede hacerse el tonto en este tema”.



Grillo se atacó a sí mismo

Según la actuación administrativa de Gendarmería Nacional —que empezó y terminó en sólo 24 horas— el disparo que dejó al fotógrafo al borde de la muerte fue un "hecho fortuito", accidental, producto de la "mala visibilidad".

Además, afirma que la responsabilidad no es del cabo Héctor Guerrero, quien accionó el arma lanzagases, sino de la propia víctima, a quien describe ubicado "en la línea de tiro".

El análisis que hizo el colectivo Mapa de la Policía, con una gran recolección de imágenes de medios de comunicación y personas que fueron aportando las suyas, muestra que Guerrero disparó en forma horizontal, es decir, antirreglamentaria, a las 17.18 horas.

Esa es la manera en que las armas menos letales, disparadas al cuerpo, pueden matar. En el caso de Pablo Grillo, el disparo del cartucho de gas lacrimógeno fue a la cabeza y a una alta velocidad. Algunos drones de televisión --como el de TN y el de A24-- aportaron imágenes fundamentales para visualizar lo ocurrido. Servini, todo indica, quiere un peritaje adicional, oficial.