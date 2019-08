Las reinas del crimen , dirigida por Andrea Berloff, basada en un comic de la compañia DC comics, es la historia de tres mujeres que se hacen cargo de los negocios de sus maridos que son detenidos por el FBI. El film está ambientado en los setenta. (Cinemark Puerto Mdero, Village Cines Recoleta, Hoyts Abasto, Cinemark Palermo, Village Cines Recoleta, Village Cines Avellaneda, Showcase).







No te va gustar. La banda sigue celebrando sus veinticinco años con las canciones que forman parte de su discografía y que tal vez no suenan en sus shows habituales. No te gustar acaba de editar el libro Memorias del olvido y el audiovisual Otras canciones que cuenta con la participación de Julieta Venegas, Hugo Fattoruso , entre otros. Teatro Gran Rex, Corrientes 857. Hoy y mañana a las 20.30.

CINE

* Mi amigo Enzo, dirigida por Simon Curtis, la línea cronológica del relato está realizada por la voz del perro en off con comentarios, que acompañan la acción , interpretada por Kevin Costner. Denny Smith, el dueño de Enzo, es un aspirante a piloto de Formula uno .(Multiplex Monumental Lavalle, Cinemark Puerto Madero, Village Cines Recoleta, Hoyts Abasto, Cinemark Hoyts, Village Cines Caballito, Village Cines Recoleta).

* El día que me muera, dirigida por Néstor Sánchez Sotelo. Dina lleva muchos años sin ver a sus tres hijos, que escaparon de su control excesivo y viven en el exterior, pero no puede superar su aerofobia para ir a visitarlos y junto a sus amigos monta un simulacro de su funeral para obligarlos a venir a verla, plan que deviene disparatado.( Cinemark Puerto Madero, Hoyts Abasto, Cinemark Hoyts, Village Cines Avellaneda , Showcase Haedo).

* Dogman

Dirigida por Matteo Garrone, fluctúa entre dos tendencias dominantes, por un lado la crónica realista de Gomorra y por el otro la presencia del cuento de hadas. Los interprétes son: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria, Adamo Dionisi, Gianlucca Gobbi. (Village Cines Recoleta).

* La huella de Tara , dirigida por Georgina Barreiro, quien se instaló durante un tiempo en un pueblo budista llamado Buthia, ubicada en Sikkin, a los pies del Himalaya, explora la difícil convivencia entre la tradición y lo contemporáneo. (Sala Leopoldo Lugones, Teatro San Martín).

* Martha Show, dirigida por Malena Moffat y Bruno López. Marta tiene 74 años y hace 14 que vive en la calle, después de viajar por todo el continente y pionera del striptease en Buenos Aires y trata de sobrevivir con la formación de una nueva familia con singulares personajes: el Martha Show.(Espacio INCAA Sala Gaumont).

* Vigilia en agosto, dirigida por Luis María Mercado. En pleno invierno y a días de su ansiado casamiento, Magda es testigo de una serie de trágicos acontecimientos que involucran a su novio y decide callar; pero pronto su cuerpo comenzará a hablar por ella, con las sierras de Córdoba como fondo. (Espacio INCAA, Sala Gaumont).

* Infierno en la tormenta, dirigida por Alexandre Aja. Narra la historia de un padre y su hija que quedan atrapados en un entresuelo, en medio de un huracán categoría 5, con cocodrilos y lagartos hambrientos. (Village Cines Avellaneda, Showcase Quilmes, Showcase Haedo, Hoyts Morón).

* Nueva Mente, dirigida por Ulises de la Orden. Un viaje urbano y suburbano por el camino de los residuos, desde la producción hasta la disposición final, pasando por los contaminantes, personas y márgenes, as u vez la pregunta es si podrá ser un trabajo digno para los recicladores. (Espacio IINCAA, Leonardo Fabio).

* La espía roja, dirigida por Trevor Nunn.La protagonista es una anciana que es detenida por MI5, acusada de enviar información a Rusia comunista en los años 30.Salió a la luz como uno de los mayores escándalos de la KGB.(Cinemark Palermo, Village Cines Recoleta).

* Viaje al cuarto de una madre, dirigida por Celia Rico Clavellino, narra la historia de una madre y su hija que viven con la presencia de su padre fallecido recientemente, se privilegia los climas por sobre lo narrativo. Se nota la huella de la tradición española del enamoramiento de la muerte. (Cine Cosmos).

*Esa mujer, dirigida por Jía Zhang Ke. Los protagonistas del film son el Tiempo y la Historia. Melodrama por izquierda, pone de manifiesto la relación entre el hampa y lo social en su país, un producto auténtico del director chino (Arte Multiplex)

* Ricordi?, dirigida por Valerio Mieli. El realizador de "Dieci inverni" narra ahora un amor de pareja atravesado por los vaivenes del paso del tiempo y la persistencia de los recuerdos como denso bagaje del presente. (Arte Multiplex).

* Spider-Man: Lejos de casa, dirigida por Jon Watts. Con Tom Holland. Mientras enfrenta a un nuevo villano, el superhéroe de Marvel más trajinado sufre penas de amor y recorre Europa en plan turístico. (Village Cines Recoleta, Multiplex Monumental Lavalle, Cinemark Puerto Madero, Hoyts Abasto, Cinemark Palermo, Cinemark Hoyts).

* No soy tu mami, dirigida por Marcos Carnevale. Comedia romántica que gira en torno a ser o no ser madre, el film se tropieza una y otra vez con todo lo esperable de este tipo de tramas, sólo sostenido con cierto interés por la perspectiva "verde" que lo cruza y las buenas actuaciones de sus protagonistas, Julieta Díaz y Pablo Echarri. (Cinemark Palermo, Hoyt Dot, Hoyts Abasto, Village Cines Caballito).

* Toy Story 4, dirigida por Josh Cooley. La película de la factoría Disney-Pixar se convirtió en el estreno más taquillero de la historia del cine en Argentina. El film transcurre poco tiempo después de la película anterior y encuentra a Bonnie a punto de enfrentar su primer día en el jardín. (Multiplex Monumental Lavalle, Atlas Patio Bullrich, Atlas Alcorta, Atlas Alto Avellaneda, Multiplex Belgrano, Atlas Flores).

* Annabelle 3, dirigida por Gary Dauberman. Recobrando el espíritu noventoso de películas como Scream, la tercera parte de la saga de la muñeca maldita no parece querer sacarse de encima u los estereotipos de un género que cada semana brinda nuevos ejemplos de su frondosa producción industrial y poco autoral. (Multiplex Monumental Lavalle, Hoyts Abasto, Showcase Haedo, Showcase Quilmes, Cinema Devoto, Hoyts Unicenter, Village Cines Avellaneda).

* Dolor y gloria, dirigida por Pedro Almodóvar. Película testamentaria, que bien podría ser la puesta de las memorias del director, una ficción que entrevera lo real y lo imaginado, lo profesional y lo personal, hasta volverlo indisoluble (Atlas Patio Bullrich, Arte Multiplex, Lorca , Multiplex Belgrano, Cinema Paradiso)

OTRO CINE

* Gertrud, dirigida por Carl Theodor Dreyer, la última película del director, basada en una pieza homónima de Hjmal Sodeberg, es una reflexión sobre la tragedia, el deseo individual y el rechazo a las componendas individuales. Hoy y mañana a las 14, 16.30 y 21.30. Sala Leopoldo Lugones, Teatro San Martín, Corrientes 1530.

* La casa de Wannsee, dirigida por Poli Martínez Kaplan. El disparador de la historia es la decisión del hijo de la directora a realizar el Bar Mitzvá, se cuestiona la identidad judía, se adentra en su historia y descubre que la identidad judía atravesó sus vidas. (Espacio INCCA, Sala Gaumont).

* Las facultades, dirigida por Eloísa Solaas. Ópera prima de Solaas, ganadora del Premio a la Mejor Dirección en la última edición del Bafici, Las facultades podría haberse llamado Examen, ya que la película se focaliza en esa escena específica de la vida universitaria en la Argentina. (Malba).

* Método Livingston, dirigida por Sofía Mora. Mientras el documental hace un recorrido por las ideas del excéntrico y revolucionario arquitecto Rodolfo Livingston, un hecho fortuito nos hace pensar que a veces el cine, la arquitectura y la vida están íntimamente ligados.(Malba)

MUSICA

* Arbolito, La Trastienda, Balcarce 460. Hoy a las 21.

* La Perra que los Parió en Hollybar, Libertador 382, Moreno. Hoy a las 19.

* Los insectos y Cabezones .Ragbar Bar, Laprida 911. Hoy a las 19.

* Emanero, El Teatrito, Sarmiento 1752. Hoy a las 20.

* Axel, Tini Stoessel, Luciano Pereyra, Jimena Barón, Jesse & Joy, Lelé, Piso 21, Mali y Ricky, Antonio José y Lit-Killah, Festival Un sol para los chicos, en Tecnópolis, desde el mediodía, gratis.

* Trío Mosalini-Aubía-Peyrat y Walter Ríos, Usina del Arte, Caffarena 1. Hoy a las 16 y 21, gratis.

* Les Luthiers, en el Auditorio Belgrano, Av. Cabildo y Virrey Loreto. Hoy a las 21.

* Nuova Armonia, Teatro Coliseo Marcelo T. de Alvear 1125.Hoy a las 21.

* Mimi Maura, Niceto Club, Niceto Vega 5510. Hoy a las 21.

* Charo Bogarín, en el ND Teatro, Paraguay 918. Hoy a las 21.

* Inés Estévez, C.C.Torquato Tasso ,Defensa 1575. Hoy a las 21.*

*Mariano Otero en Bebop, Moreno 364. Hoy a las 21.

* Franco Luciani en el Teatro de la Media Legua, Martínez. Hoy a las 21.

* Manuel Fraga Trío, en Thelonious, Nicaragua 5549. Hoy a las 21.

* Ensamble SurdelSur, en Café Vinilo (Gorriti 3780). Hoy a las 21.

* La 25, en Auditorio Sur, Temperley.Hoy a las 21.

* Voxpop en el Centro Cultural San Isidro, Avenida del Libertador 16.138. Hoy a las 20.

* Borregos Border y Silencio, en Club V, Av. Corrientes 5008. Hoy a las 20.

* Parlami D´Amore: Música de la Bella Italia, con Susana Sánchez Laganá, Ezequiel Dalaire, Simón Martins y Rodrigo Charmiello, La Biblioteca café, Marcelo T de Alvear 1155.Hoy a las 21.

* Coiffeur en La Tangente, Honduras 5329. Hoy a las 24.

* Revancha y D-Rock en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Hoy a las 19.

* Les Luthiers, en el Auditorio Belgrano, Av. Cabildo y Virrey Loreto. Mañana a las 21.

*Beatle Jam en Lucille, Gorriti 5520. Mañana a las 20.30.

*Jazz At The Movies en Bebop, Moreno 364. Mañana A las 21.

*André Márquez, Café Vinilo, Gorriti 3780. Hoy a las 21.

* Santiago Cambra canta Sinatra, en La Biblioteca café, Marcelo T de Alvear 1155. Mañana a las 21.

* Silvia Gers, en Gavilán Bar, Gavilán 1998. Mañana a las 20.

* Gabo Ferro en la Usina del Arte, Caffarena 1. Hoy a las 20.

* La Quimera en The Roxy, Niceto Vega 5542. Hoy a las 21.

*Hombres Bien en Santos Vega, Niceto Vega 5924. Hoy a las 23.

* Franco Luciani en el Teatro de la Media Legua, Aristóbulo del Valle 185, Martínez. Hoy a las 21.

TEATRO

* Los Albornoz-Delicias de una familia argentina, por Los Macocos. Teatro Multiescena, Av. Corrientes 1764. Hoy y mañana a las 21.

* Mientras se vuelan los campos, dirigida por Raquel Albeniz y Paula Etchebherre, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.Hoy a las 22.30

* Un instante sin Dios, dirigida por Daniel Dalmaroni, en Nun Teatro Bar, Juan Ramirez de Velasco 449. Mañana a las 18.30.

* Príncipe Azul, dirigida por Thelma Biral, Teatro Regina, Av Santa Fé 1235.Hoy a las 18.

* Un gato de porcelana, de Patricia Suarez, Teatro Bar en Villa Crespo El arenal, Juan Ramirez de Velazco 444. Hoy a las 19.30.

* Después de casa de muñecas, dirigida por Javier Daulte. Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Hoy a las 20 y mañana a las 19.

* El amante de los caballos, unipersonal de Ana Scannapieco dirigido por Lisandro Penelas. El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Hoy a las 22.30 y mañana a las 17.

* Hamlet, dirigida por Rubén Szuchmacher. Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Hoy y mañana a las 20.

* Un judío común y corriente, unipersonal dirigido por Manuel González Gil y protagonizado por Gerardo Romano. Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565. Hoy a las 20.

* Clara, dirigida por Sofia Wilhelmi. En el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Hoy a las 22.30.

* Vientre- El hueco de donde venimos, dirigida por Marcos Arano. La Carpintería Teatro, Jean Jaures 858. Hoy y mañana a las 20.

* El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, de Simon Stephens. Teatro Maipo, Esmeralda 443. Hoy a las 20.30 .

* Edipo Rey, dirigida por Cristina Banegas. Teatro Cervantes, Libertad 815. Hoy y mañana a las 20.

* Teresa está liebre, dirigida por Pilar Boyle y Sharon Luscher. Nün Teatro, Juan Ramírez de Velasco 419. Hoy a las 18.

* Más que real, dirigida por Emiliano Samar. Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624. Hoy a las 22.30.

*Mar distante, dirigida por Gabriela Izcovich. El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Hoy a las 20.

* La Pilarcita, dirigida por María Marull. El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Hoy a las 20.

* Cuando no quieras sentir , comedia musical, dirigida por Matt Sani, en el Centro Cultural Freire Ramón Freire 1090. Hoy a las 20.

* Anita, o la tragedia de las partes, dirigida por Luis Longhi. El Tinglado, Mario Bravo 948. Hoy a las 18.

* Las inolvidables, dirigida por Irene Sexer, Silvina Sznajder y Demián Candal. La Carpintería Teatro, Jean Jaures 858. Mañana a las 18.

* Traducción de las noches, unipersonal escrito y protagonizado por Virginia Innocenti. Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Mañana a las 19.30.

* Una familia feliz, dirigida por Federico Buso. Espacio Callejón, Humahuaca3759. Hoy a las 21.

* Alfa, dirigida por Felicitas Kamien. Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Hoy a las 20.30.

* Imprenteros, dirigida por Lorena Vega. Centro Cultural Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038. Hoy a las 20.30.

* El amor es una mierda, dirigida por Cecilia Meijide. Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Hoy a las 18.

* Parte de este mundo, dirigida por Adrián Canale. Timbre 4, México 3554. Mañana a las 22.45.

* El mal de la piedra, dirigida por Tony Lestingi. Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Hoy a las 16.30.

* Papá mirame, dirigida por Ignacio Apolo. Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Mañana a las 17.30.

* Yo, Feuerbach, dirigida por Manuel González Gil. Teatro Hotel Bauen, Av. Callao 360. Hoy a las 18.

* Rosa brillando, dirigida por Juan Parodi. Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Mañana a las 18.30.

* A.R.C.A- Simulacro Patagónico, dirigida por Aníbal Gulluni. Teatro Método Kairós. El salvador 4530. Mañana a las 20.30.

* El río en mí, de Francisco Lumerman. Moscú Teatro, Camargo 506. Mañana a las 17.

* Las promesas, dirigida por Juan Andrés Romanazzi. Espacio Polonia, Fitz Roy 1475. Hoy a las 20.30.

* Una semana nada más, dirigida por Mariano Demaría, Teatro El Nacional Sancor seguros, Corrientes 960. Hoy 20 y 22.30, mañana a las 20.

PIBES

* La vuelta al mundo en ochenta días, dirigida por Claudio Hochman, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Hoy a las 17.

* Recuerdos a la hora de la siesta, dirigida por Emiliano Dionisi, Teatro San Martín, Sala Casacuberta, Av Corrientes 1530. Hoy a las 14.30.

* Mozart va a la escuela. Teatro Regina, Av. Santa Fe 1235. Hoy y mañana a las 16.

* Les Ivans y la máquina de la creatividad, dirigido por Gerardo Hochman. Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Mañana a las 15.30.

* Yatencontraré, teatro, proyecciones de sombra y música en vivo. De Guadalupe Bervih y Daniel Casablanca. Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1530. Hoy y mañana a las 16.

* Huesito Caracú, de Hugo Midón. Teatro El Picadero, E. S. Discépolo 1857. Hoy a las 17 y mañana a las 16.

* Saltimbanquis. Premiado musical de Pablo Gorlero. Centro Cultural San Martín,Sala Muiño, Sarmiento 1551. Hoy y mañana 16.30.

* Había una vez una bruja… (Un musical en deconstrucción), de Vanesa German Rieber y Sebastián Kirszner. La Pausa Teatral, Av. Corrientes 4521.Hoy a las 17.

* El hombre que perdió su sombra. Versión libre y coreográfica de La maravillosa historia de Peter Schlemihl, de Adelbert von Chamisso. Teatro Cervantes, Libertad 815. Hoy y mañana a las 15.

* Musiquitas, teatro musical. Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Hoy y mañana a las 15.

* La gran farándula. C. C. 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Hoy y mañana a las 17.

* Los chicos y el tango, Usina del Arte,Sala de Cámara, Caffarena 1,.Hoy a las 15, gratis, reservando en Reservas Tango BA

ETC

* Los años de Rapsodia Bohemia de Mick Rock, el prestigioso fotográfo Mick Rock presenta una muestra sobre Queen, para su realización su curador, Sebastián Alderete, tuvo acceso a los negativos originales , piezas de valor incalculable. Centro Cultural Borges .Viamonte 525. Hoy a las 18.30.

* Julio Le Parc, Centro Cultural Kirchner, Bouchard 350. Hoy y mañana de 13 a 20 .

* 100 años de Ingmar Bergman en Argentina. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Av Libertador 8151. Hoy y mañana desde las 11 hasta las 21.

* Una llamada Pertinaz, Museo de Arte Moderno, Av San Juan 350. Hoy y mañana de 11 a 20.

*Perfumancia , Ros & Shanton, Centro Cultural Kirchner, Bouchard 350. Hoy y mañana de 13 a 20, gratis.

* Liminal ,Malba, Av Figueroa Alcorta 3455.Hoy y mañana de 11 a 20. Gratis.

* Lucero del Alba. Flamenco. Pan y Arte, Boedo 876. Hoy a las 20.30.

* Persona. Stand Up con Malena Pichot.Sala Siranush, Armenia 1353. Hoy a las 21.

* Resonancias del Cordobazo. Exposición. Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1530. Hoy y mañana a las 14 a 22. Entrada libre y gratuita.

* El Surrealismo de Dalí. Con obras gráficas originales del reconocido artista español. Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Hoy de 10 a 21 y mañana de 12 a 21.

* Figari: mito y creación. Muestra del maestro uruguayo, con obras emblemáticas y otras nunca exhibidas en la Argentina. Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Libertador 1473. Hoy y mañana de 10 a 20.

* Leda 100 años. Instalación sonora que celebra el legado de Leda Valladares en el centenario de su nacimiento. Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Hoy y mañana de 13 a 20.

* Feria de diseño El Matriarcado. Diseñadores- Artesanos y Emprendedores te esperan .Todos los sábados de 16,30 a 20, 30 Hs. en Av. Rivadavia 4298. Almagro/Caballito. Entrada gratis.