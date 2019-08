La Selección argentina femenina de fútbol no pudo hacerse con el oro en la final de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y, tras igualar 1-1 en tiempo regular y suplementario, cayó en la tanda de los penales ante su par de Colombia por 7-6.

Al cabo de un vibrante encuentro disputado en el estadio de la Universidad de San Marcos de la capital peruana el viernes por la noche, el elenco cafetero se puso en ventaja a los 33 minutos, a través de un cabezazo de Catalina Usme.

El conjunto dirigido por Carlos Borrello estableció la igualdad a los 41 en una de sus primeras llegadas al arco rival, con un frentazo de Agustina Barroso, después de un tiro libre desde mitad de cancha de la potente Aldana Cometti, su compañera en la zaga central.

Argentina, que finalizó en forma invicta el torneo, terminó el cotejo con diez jugadoras, ya que la ingresada Milagros Menéndez recibió doble amonestación y fue expulsada cuando comenzaba el segundo tiempo suplementario. En inferioridad numérica, Argentina profundizó aún más su ya cautelosa actitud frente a un rival con mayor resto físico.

En la definición desde la pena máxima, el elenco colombiano mostró eficacia perfecta, mientras que la marcadora de punta derecha Gabriela Chávez elevó el decimocuarto remate de la serie y decretó el resultado.



La medalla de plata representa la mejor actuación histórica en la disciplina para un combinado argentino. Su tarea más destacada en una anterior competencia panamericana resultó un cuarto puesto en Santo Domingo 2003.

Por el tercer y último escalón del podio, Costa Rica le ganó por 1-0 a Paraguay y se quedó con el bronce.





1 (6) ARGENTINA: Vanina Correa; Gabriela Chávez, Agustina Barroso, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Natalie Juncos, Vanesa Santana, Miriam Mayorga; Mariana Larroquette; Yamila Rodríguez, Yael Oviedo. DT: Carlos Borrello.

1 (7) COLOMBIA: Catalina Pérez; Manuela Vanegas, Isabela Echeverri, Daniela Caracas, Carolina Arias; Natalia Gaitán, Daniela Montoya, Leicy Santos, Jéssica Caro; Oriánica Velásquez, Catalina Usme. DT: Nelson Abadía.

Estadio: Universidad Nacional de San Marcos (Lima). Arbitro: Susana Corella (Ecuador).

Goles: 33m Usme (C), 41m Barroso (A). Cambios: 54m Menéndez por Juncos (A), 55m Ramírez por Velásquez (C), 65m Ippolito por Rodríguez (A); 91m Restrepo por Montoya (C). Incidencia: 107m expulsada Menéndez (A).

Definición por penales: Colombia 7 (convirtieron Usme, Restrepo, Gaitán, Echeverri, Santos, Vanegas y Arias); Argentina 6 (anotaron Larroquette, Stábile, Santana, Cometti, Oviedo y Barroso; Chávez desvió su remate).