A la par de la elección primaria a nivel nacional, la Provincia de Santa Cruz elige al próximo gobernador para los próximos cuatro años. Trece aspirantes a la gobernación competirán mañana por el cargo. El Frente de Todos llevará tres candidatos: Alicia Kirchner, que se presenta con el sublema Acuerdo Santacruceño, el intendente de El Calafate, Javier Belloni encabeza la lista de Nace una Esperanza, y el sindicalista petrolero Claudio Vidal, que se postula por Ser Energía para Renovar Santa Cruz (SER). Con la Ley de Lema en vigencia, al candidato que más votos reciba en los comicios se le sumarán los de los otros sublemas que integran el espacio.

Por su parte, el senador radical Eduardo Costa no pierde la esperanza y se presentará por cuarta vez al cargo. Esta vez irá bajo el lema Nuevo Santa Cruz. Dentro del mismo espacio también buscarán el cargo Gabriela Mestelán (Encuentro Ciudadano), José María Carambia (Movere), Antonio Tomasso (PRO), Daniel Vidal (Fe-Movere), Omar Fernández (socialismo) y José Blassiotto (Frente Renovador Auténtico).

Dentro de la oposición santacruceña, el ex massista Blassiotto también aspira a renovar su banca provincial dentro del frente Nuevo Santa Cruz y en las PASO, es precandidato a diputado nacional con la fórmula de Consenso Federal, Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey.



La Secretaría Electoral de Santa Cruz confirmó que 253.149 santacruceños definirán cargos provinciales y elegirán a los candidatos a para la elección nacional de octubre. Hay dos bancas de la Cámara de Diputados de la Nación que se diputan en la PASO de este domingo

En la primaria del Frente de Todos son precandidatos el vicegobernador Pablo González (Acuerdo Santacruceño), el ex intendente de Los Antiguos y ex diputado provincial Oscar "Charo" Sandoval (Nace una Esperanza), y el ex legislador radical Héctor Di Tulio (SER).



Por su parte, Omar Zeidán, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); Roberto Giubetich, intendente de Río Gallegos; Luis "Cuchy" Vera, presidente de la convención provincial, el ex diputado provincial Jorge Cruz y Gabriel Ruiz (PRO) disputarán la interna del macrismo en Santa Cruz.