El grupo de teatro La Máscara, de la ciudad de Rafaela, llega a Rosario con Una canción para siempre, con dirección de Gustavo Mondino, este sábado a las 21 en La sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051). De acuerdo con la sinopsis: “Un accidente del pasado puso en pausa a una banda de rock en pleno momento de ascenso, y el deseo de volver a tocar es un fantasma que convive en cada encuentro de este grupo de amigos. Una noticia inesperada y urgente volverá a poner sobre la mesa lo que quedó pendiente. Acompañarse, decir cuánto se aman, abrazarse y no saberse solos, serán premisas silenciosas en esa noche. Lo postergado se vuelve presente. La vida en un instante. El amor, la fraternidad y una canción para siempre”.

El Grupo La Máscara surgió en 1992 y desde sus inicios se destacó por su enfoque innovador y personalizado en el teatro, buscando experimentar con nuevas formas de presentación. Una canción para siempre fue seleccionada por la convocatoria Apoyo a la producción cultural de Espacio Santafesino, programa del Ministerio de Cultura. Cuenta con las actuaciones de Esequiel Caluva, Leandro Frana, Bruno Galloni, Mariano Perassi, Fernando Sacone y Manu Zimmermann. Composición Musical: Alejandro Delbono, Escenografía: Pablo Brandolini Robertone, Iluminación: Lucas Vilches, Bruno Morra, Vestuario: Gustavo Mondino, Asistencia de dirección: Valentina Porta.