Jornada calurosa e inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un día con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 30 grados.

Temas en esta nota:

El País

El apoyo de Trump a políticos con relaciones con el tráfico de estupefacientes

Narcos

Por Luis Bruschtein
Fútbol para Todos: el tribunal absolvió a todos los imputados y la fiscalía anticipó que recurrirá el fallo en Casación

La acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio fue nula por unanimidad

Fútbol para Todos, todos absueltos

Nobel de la Paz

Milei con ganas de viajar a Noruega

DICIEMBRE 5: El jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli se reunieron con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en Casa Rosada.

Reunión en Casa Rosada

Ziliotto le dijo no al Presupuesto 2026

Economía

Pronóstico del REM que compila el Banco Central

Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado

Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades

Por Mara Pedrazzoli
Billetes Pesos

Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad

Una “tasa de intereses moratorios”

Freno de producción y suspensiones en Mondelez

“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de diciembre

Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán

A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña

Por Mariana Carbajal

Investigan qué pasó con el helicóptero estrellado en Palermo

El piloto internado e imputado

Deportes

Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

Flojo comienzo para el piloto argentino en el Gran Premio de Abu Dhabi

Fórmula 1: Norris terminó primero en las prácticas libres y Colapinto decepcionado

Sorteo Mundial

Brasil y Francia no tuvieron tanta suerte

Mundial 2026: sin grupos de la muerte, pero con algunos bastante complicados

Scaloni

El DT de la Selección se refirió a la conformación del Grupo J

Lionel Scaloni: “No hay rival fácil, hay que jugar los partidos”

Imagen del tag Lionel Messi

Concentrado con Inter Miami para la gran final de la MLS

Messi brilló por su ausencia en el sorteo mundialista de Washington