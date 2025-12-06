Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán
A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña
Dio a luz un bebe a sus 12 años, violada por su padrastro. Ella y su madre habían firmado en favor de abortar y en el hospital las convencieron de desistir.
Por
Mariana Carbajal
06 de diciembre de 2025 - 5:51
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
20210204 Hospital Interzonal de Agudos Evita implementación del IVE Foto Bernardino Avila
(Bernardino Avila)
El País
Panorama Político
Narcos
Por
Luis Bruschtein
Nobel de la Paz
Milei con ganas de viajar a Noruega
Reunión en Casa Rosada
Ziliotto le dijo no al Presupuesto 2026
La acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio fue nula por unanimidad
Fútbol para Todos, todos absueltos
Economía
Pronóstico del REM que compila el Banco Central
Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado
Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades
Por
Mara Pedrazzoli
Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad
Una “tasa de intereses moratorios”
Freno de producción y suspensiones en Mondelez
“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”
Sociedad
Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán
A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña
Por
Mariana Carbajal
Investigan qué pasó con el helicóptero estrellado en Palermo
El piloto internado e imputado
Un fallo que marca tendencia
Deudor alimentario deberá pagar la cuota a través de la factura de luz
Por
Natalia López Gómez
Se exhibe en el Museo de la Inmigración de la Untref
La Agencia EFE celebra sus 60 años en Argentina con una muestra que recorre la historia en fotos
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Flojo comienzo para el piloto argentino en el Gran Premio de Abu Dhabi
Fórmula 1: Norris terminó primero en las prácticas libres y Colapinto decepcionado
Brasil y Francia no tuvieron tanta suerte
Mundial 2026: sin grupos de la muerte, pero con algunos bastante complicados
El DT de la Selección se refirió a la conformación del Grupo J
Lionel Scaloni: “No hay rival fácil, hay que jugar los partidos”
Concentrado con Inter Miami para la gran final de la MLS
Messi brilló por su ausencia en el sorteo mundialista de Washington