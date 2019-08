En su cobertura sobre la muerte de Epstein, The New York Times consigna las suspicacias que despertó en el público en general y en los políticos especialmente el hecho de que Epstein, que hace tres semanas había, aparentemente, intentado matarse, no estuviera en vigilancia al suicida. Al igual que todas las cárceles federales, el Centro Correccional Metropolitano en el Bajo Manhattan tiene un programa de prevención del suicidio diseñado para los reclusos que corren el riesgo de quitarse la vida.Después del episodio de hace tres semanas, Jeffrey Epstein fue puesto bajo vigilancia suicida y recibió evaluaciones psiquiátricas diarias, dijo una persona familiarizada con su detención. Pero solo seis días después, el 29 de julio, el Sr. Epstein, de 66 años, fue retirado del servicio por razones que no estaban claras el sábado, dijo esa persona. Doce días después de eso, se ahorcó.El suicidio del multimillonario reo, que ocurrió poco después de que los funcionarios de la prisión en Manhattan consideraran que ya no estaba en riesgo de quitarse la vida, plantea preguntas sobre los pasos que tomaron los funcionarios de la prisión para mantenerlo con vida y asegurarse de que enfrentaría a sus acusadores en la corte.El Departamento de Justicia se enfrentó inmediatamente a una reacción violenta de los funcionarios electos y el público. El senador Ben Sasse, republicano de Nebraska en el comité judicial del Senad , dijo en una carta al Departamento de Justicia que era inexcusable que Epstein no hubiera estado bajo vigilancia las 24 horas. “Estas víctimas merecían enfrentar a su abusador en serie en la corte”, escribió.El fiscal general William P. Barr dijo en un comunicado que le había pedido al inspector general que el Departamento de Justicia abriera una investigación “sobre las circunstancias de la muerte del Sr. Epstein”. El FBI también está investigando las circunstancias que permitieron que Epstein muriera, dijo. La Oficina Federal de Prisiones no respondió de inmediato a las solicitudes de información sobre cuáles fueron los parámetros para decidir que Jeffrey Epstein ya no era un potencial suicida.