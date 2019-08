Alberto Fernández votó esta mañana en la UCA. El candidato del Frente de Todos dijo a la salida del cuarto oscuro que “los peronistas estamos todos unidos” y que luego del comicio “haremos una convocatoria a todos los argentinos para resolver los infinitos problemas” que deja el gobierno de Macri.

El ex jefe de Gabinete consideró que “los fiscales tienen que garantizar que las cosas salgan bien” dado que el gobierno macrista “hizo todo lo necesario para que se generen dudas en el sistema de traspaso de datos”. En ese sentido, se refirió, sin nombrarla, a la firma SmartMatic y planteó que “tiene unos antecedentes horribles”.

"Que no se violente la voluntad popular", subrayó. Agregó que “estoy tranquilo, esperando la decisión de los argentinos” y que “hay que votar, porque estamos en democracia y lo más importante es cuidar la democracia en la Argentina”.

También se refirió al futuro y expresó que “espero construir el país federal que el interior está esperando”. Además, dijo que ya habló esta mañana con Cristina Fernández de Kirchner. “Está en Santa Cruz, con nieve”.

Hablamos de las cosas que pueden hablar dos amigos en esta circunstancia, en este emprendimiento común. Estamos todos tranquilos y contentos", dijo Fernández, y expresó que espera que "los argentinos voten" para que "la democracia mejore".

No obstante, lamentó que la expresidenta no pueda estar a su lado al tener que votar en Río Gallegos y no haber hoy vuelos desde allí a Buenos Aires.