Desde Lima

Lima 2019 será recordada por nombres propios como el de Delfina Pignatiello, pero también por haber sido la edición en la que la delegación nacional logró su máxima cosecha de medallas fuera del país, algo que no estaba en los planes ni de los más optimistas antes las adversidades económicas que atraviesan algunos deportistas. Es que el medallero arrojó un total de 101 preseas para la delegación albiceleste, con un total de 32 doradas, 35 plateadas y 34 de bronce, por lo que los registros de México 1955 (80) quedaron relegados y así también aquellos 28 oros.



Perú resultó ser un terreno por demás fértil para la delegación argentina cuando en los papeles todo apuntaba a mantener la línea de Toronto 2015 (15, 29, 31). Tan fértil fue que el país encontró allí incluso el acceso a nuevas plazas para los próximos Juegos Olímpicos en disciplinas como vela, tiro, tenis, handball, natación, pentalón moderno, equitación y hockey.

Con sus doradas en 400m, 800m y 1500m libre, Pignatiello se hizo merecedora del rol principal en el cierre de los Juegos Panamericanos y se encargó de ser la abanderada en la ceremonia de clausura. "Me llena de orgullo portar la bandera. No hay nada más lindo y que me haga más feliz que llevar la bandera de Argentina", expresó la atleta de 19 años.

"No se si estoy tan consciente de que hice historia. Pero sí estoy muy contenta, no sólo por mi, también por toda la Selección. Corrimos con el corazón y estoy muy orgullosa", expresó la nadadora luego de subir por tercera vez a lo más alto del podio y compartir su éxito con las otras seis medallas logradas por el equipo nacional en el natatorio de la Villa Deportiva Nacional Videna.

Nuevos capítulos se escribieron en el plano de los deportes por equipo. En fútbol femenino hubo por primera vez una final panamericana y a pesar de la derrota a manos de las colombianas, la medalla de plata tuvo una un sabor más que dulce. "Me voy muy feliz con respecto al trabajo que mostraron las chicas. Ahora vendrán jugadoras nuevas en este proceso que afronta la Selección. La idea es seguir rotando futbolistas", señaló el entrenador Carlos Borrello. En la rama masculina, los dirigidos por Fernando Batista colocaron al país en lo más alto por séptima vez en la historia a pesar de las dificultades que tuvo el director técnico para armar el plantel en la previa.

Las Leonas recuperaron el liderazgo a nivel continental después de los duros golpes en Guadalajara 2011 y Toronto 2015. La realidad fue la misma para Los Leones, quienes también confirmaron su pasaje a Tokyo de la mano del título en Perú. Los capitaneados por Pedro Ibarra ahora deberán trabajar duro para defender el oro en los Juegos Olímpicos.

"Hay que empezar a valorar a los Juegos Panamericanos", había comentado en la previa Sergio Hernández y para ser consecuente con sus palabras llevó a Lima a los mejores basquetbolistas posibles. “No todos los días se juega una final y mucho menos se vive un Panamericano con este clima de Juego Olímpico. Tanto el equipo como yo, lo disfrutamos al máximo”, comentó Facundo Campazzo. "Sirvió como fogueo para el Mundial, pero el objetivo principal era el oro y lo queríamos ganar. Para saber dónde estamos parados primero debemos chocar contra los europeos y eso se verá en los próximos amistoso antes del viaje a China”, detalló el cordobés.

El sóftbol confirmó su gran pasar y con aplomo se quedó con el primer lugar del podio en Lima tras el reciente título mundial. La solidez también fue una característica en el logro de Los Pumas 7s, quienes saldaron una deuda histórica y confirmaron el liderazgo del rugby argentino en el plano continental.

Hubo medallas que sirvieron para exponer realidades que atraviesan los deportistas. Nadia Podoroska, después de ganar la final en tenis le dio voz a los problemas económicos que atraviesa para mantenerse en el nivel internacional. "Ojalá ahora pueda conseguir sponsors, la verdad que estoy en una situación muy delicada", reveló.

La mediofondista Belén Casetta también analizó el escenario de su deporte tras el bronce. "Es muy importante para el atletismo argentino, en el que resulta muy difícil tener un alcance panamericano. Es una medalla para que vean que podemos lograr un podio, estar con los atletas de Estados Unidos, Canadá y los mexicanos". Es que con su tercer puesto en 3000 metros con obstáculos le dio constancia de los logros de Germán Chiaraviglio y Mariano Mastromarino en Toronto. El atletismo sigue dando pelea.

Una lesión le impidió a Paula Pareto sumar un nuevo podio continental. "Sentí que se me durmió el brazo durante el día y me asusté bastante. Antes de salir a luchar me paré y sentí un poco de mareo, lo que me asustó", señaló la campeona olímpica en la categoría -48 que decidió cuidarse para el próximo Mundial de Judo antes que competir por el bronce. "Me costó un montón tomar la decisión de no pelear por la medalla. A veces hay que tomarlas", reveló en el cierre de sus cuartos panamericanos y tras una hernia cervical que le jugó una mala pasada. Su prioridad es sumar puntos para asegurar su pasaje a Tokyo y defender el oro allí.

El remo y vela cumplieron con sus tradicionales e importantes aportes al medallero y a esas disciplinas se sumaron voley, canotaje, raquetbol, esgrima y el boxeo, entre otras. Federico Molinari en gimnasia artística, y Maximiliano Richeze, en ciclismo, también sumaron en una delegación que incluso contó con ganadores en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que también se subieron al podio en Lima, como lo hizo Agustina Roth en el último día de acción para que Argentina llegara las cien medallas en Perú.