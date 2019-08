El ex atacante de Talleres y Boca, Cristian Pavón, debutó en Los Angeles Galaxy que dirige Guillermo Barros Schelotto con una caída 2-1 en su visita a DC United, que también anima la MLS estadounidense. Los goles para el local los convirtieron Paul Arriola y el ex Estudiantes Lucas Rodríguez, mientras que para los del Mellizo había igualado Favio Alvarez, ex Atlético Tucumán. Tras el duelo, Kichan recibió el elogio nada menos que de su compañero Zlatan Ibrahimovic: "En su primer partido, Pavón demostró su habilidad. Desafortunadamente no pudimos ganar, si no, el crédito hubiera sido mayor", manifestó el astro sueco, que vistió camisetas pesadas como las de Barcelona y Manchester United.