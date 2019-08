El presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Allí sorprendió al responsabilizar a la oposición y a sus votantes por la corrida cambiaria que se vivió en la jornada posterior a las PASO en las que fue duramente derrotado por Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos.

El discurso de Macri en 11 frases

1. "Vamos a revertir esta mala elección de ayer por una mejor, que nos lleve a una segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe".



2. "Es tremendo lo que puede pasar, no podemos volver al pasado, porque el mundo ve el fin de la Argentina"



3. "Las cosas así no van a mejorar, las dudas sobre la economía vienen porque ellos no despiertan confianza: el problema mayor que hoy tenemos los argentinos es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo".

4. “El kirchnerismo debería hacer autocrítica”



5. "Tienen que trabajar ellos para que tengamos una elección más normal y yo como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda”

6. “Tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes, porque por eso sucedió lo de hoy en los mercados", expresó al referirse a la suba de las variables.



7. “Los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada por el proceso duro económico de estos tres años y medio, a partir de la herencia que recibimos, que fue realmente muy difícil".



8. "Hemos tenido un día muy malo; hoy estamos más pobres que antes de las PASO, nos ha pegado muy fuerte el aumento del dólar con todas las consecuencias que eso tiene, como todo lo sabemos".



9. "Estamos gobernando, y lo hemos hecho en situaciones peores. Nos hacemos cargo de las dificultades que generaron estas PASO".

10. “Di instrucciones al equipo económico para que prepare todas las medidas necesarias para cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea para que el proceso electoral no castigue aún más a los argentinos".

11. "Hoy la Argentina está en una posición de desarrollo y crecimiento hacia el futuro que no tenían hace muchos años pero tenemos que confirmar el rumbo en octubre"