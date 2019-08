Paros, cortes de ruta, ocupación de edificios públicos y ollas populares conforman un panorama cada vez más complicado en la provincia de Chubut por el pago escalonado para los trabajadores del Estado. En la localidad de Sarmiento los trabajadores de las empresas petroleras acompañaron a los estatales, que pasaron la noche en la ruta 26, por la presencia policial que había generado la protesta. "La situación es muy compleja, se anunció el pago escalonado del sueldo para el 16, 23 o 29 según los escalafones, estamos sin obra social por un desfinanciamiento generalizado, es un escenario muy efervescente en la zona del valle con permanencia en las rutas, volanteadas, cortes intermitentes y permanencia en los edificios públicos, además del paro de 120 horas hasta el viernes 16, con ollas populares y otras acciones de visibilización de lo que estamos viviendo", dijo a Página12 Leonardo Pi, secretario general de Atech, el sindicato docente del noroeste de la provincia de Chubut. En tanto, directivos de escuelas de Esquel emitieron un comunicado expresando que el gobierno los presiona para señalar a los docentes que hacen paro, y explicaron que ellos "también son trabajadores en relación de dependencia y muchos estamos adheridos a las medidas de fuerza".

En el texto firmado por una veintena de directivos de establecimientos educativos de Esquel reza que "la población debe comprender que el personal de las escuelas no ha cobrado sus haberes de julio, está cortada la obra social y en cada escuela lidiamos con las dificultades de falta de infraestructura o de cargos y recursos. La educación pública está siendo avasallada y múltiples aspectos están en juego en el presente conflicto". En diálogo con este diario, el secretario general de Atech explicó que "el año pasado estuvimos de paro por varios meses por algo similar, el pago escalonado y la ausencia de paritarias. En este caso la paritaria fue aprobada pero no la cumplen, por ejemplo no pagan la cláusula gatillo tal como adelantó el gobierno".

El frío patagónico una vez más no puede ser paliado porque no hay calefacción en las escuelas, y algunos cursos se cierran directamente porque los y las alumnas no pueden llegar. Además, la suspensión de la Obra Social Seros afecta a los afiliados activos y a los jubilados, que necesitan sus remedios.

Los estatales chubutenses están habituados a situaciones adversas pero este año denuncian que el gobierno provincial decidió no respetar los acuerdos paritarios firmados y que tienen fuerza de ley. Esa paritaria en forma de cláusula gatillo de alguna forma serviría para acercarse a recomponer un salario cada vez más afectado por la inflación y el ajuste. El gobernador Mariano Arcioni dijo que "con paros y cortes de ruta no hacen más que seguir destruyendo la economía". Los y las estatales responden con asambleas, clases públicas y volanteadas. "Necesitamos de tu ayuda. Que se sepa que Chubut se encuentra en llamas y un pueblo de pie está dispuesto a luchar", escribieron en su sitio de Facebook.

Posted by Trabajadores en lucha Chubut on Wednesday, August 14, 2019

Este conflicto también registra como demandas la falta de insumos en los hospitales y del transporte educativo gratuito (TEG) para docentes y estudiantes. “Arcioni nos está endeudando la provincia, van a pagar la deuda. El año pasado firmaron el pacto fiscal y no pudieron firmar el presupuesto porque no llegaron a un acuerdo. Acá no gobierna Cambiemos, sin embargo los legisladores de Arcioni votan toda las leyes del gobierno nacional”, afirmó Noemí Barra, de la agrupación Marrón. “Los docentes no solo estamos reclamando por la recomposición salarial, sino también por la infraestructura de los colegios. En algunos hubo derrumbes, en otros estuvieron sin gas, otros con fuga de gas, así como goteras, paredes electrificadas, desbordes de cloacas, falta de agua, contaminación en los tanques por falta de mantenimiento. El domingo pasado, estas escuelas se abrieron para las elecciones quedando reflejadas las distintas problemáticas debido a unas pocas horas de lluvia y bajas temperaturas", agregó. Una semana antes del receso invernal, los estudiantes del Instituto Superior de Formación Artística tomaron su edificio porque se cayó la mampostería y las lámparas por el agua que caía mientras se encontraban en clases.