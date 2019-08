Difícilmente alguien pueda “acusar” a Beatriz Sarlo de simpatías por el kirchnerismo en particular o el peronismo en general. La escritora e intelectual se ha caracterizado por sus críticas hacia esos movimientos, pero a la vez en el pasado ha expresado el mismo tipo de críticas hacia sectores ideológicamente en las antípodas.

Por eso, en tiempos en los que en los medios pueden verse verdaderas competencias olímpícas de salto con garrocha por parte de periodistas e intelectuales que hasta ayer nomás se postulaban como irreductibles defensores del movimiento liderado por Mauricio Macri, las declaraciones de Sarlo con respecto al tratamiento de los medios hacia Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y La Cámpora no parecen tener nada de oportunismo. En el programa Luis Novaresio Entrevista, de la señal A24, la escritora y crítica literaria dejó bien claro su pensamiento.

“Ha sido raro el tratamiento que Alberto Fernández ha recibido del lado del macrismo y del lado del periodismo. Yo nunca vi un candidato impugnado por su pasado de esa manera”, señaló Sarlo. “El periodismo lo impugnó por datos del pasado que comparten muchísimos políticos. Creo que Macri se siente fortalecido por una desinteligencia básica que pone al periodismo en contra de Alberto Fernández (...) Fue una deformación de todos los modales democráticos”.

Más adelante, además, la autora de Borges, un escritor en las orillas señaló su extrañeza por el modo en que se le niega a los candidatos del Frente de Todos, y especialmente a Cristina Fernández, la posibilidad de modificar pensamientos y conductas. “Alberto viene diciendo hace meses a quien quiera escucharlo que Cristina cambió en algunos aspectos que para él son fundamentales (…) Yo no tengo ninguna posibilidad de afirmar que Cristina no puede cambiar en nada. Su hijo dijo ‘no venimos a traer el pasado, venimos a proponer algo nuevo. No tengo ninguna posibilidad de afirmar que ese es un discurso cínico. Macri es un tozudo que en tres años no cambió nada.”