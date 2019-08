“La industria automotriz transita un año desafiante”, señala el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero. En diálogo con Cash, destaca la necesidad de que “el sector público y el sector privado trabajen medidas que mejoren la competitividad de los productos argentinos, que a su vez permitan desarrollar una industria sólida y sustentable”. El sector automotor tuvo un fuerte crecimiento hasta hace tres años en que, tras estancarse, inició un proceso de retracción por la menor demanda interna y exportaciones. “En empresas donde la exportación tiene una alta incidencia, como es el caso de Toyota, los costos productivos son fundamentales para generar nuevos mercados, agrega Herrero. La marca logró sortear la crisis por contar con un producto a la medida de uno de los pocos sectores que evidencian cifras positivas. “Porque la agricultura, la minería y la industria petrolera siguen en pleno desarrollo y hace que los vehículos con chasis tengan una gran oportunidad para seguir creciendo, explica Herrero.

¿Cómo evalúa la situación del sector en el actual contexto recesivo?

- La industria automotriz transita un año desafiante. El sector público y el sector privado deben trabajar en forma conjunta sobre todas las medidas tendientes a mejorar la competitividad de los productos argentinos, que a su vez permitan desarrollar una industria sólida y sustentable. En empresas donde la exportación tiene una alta incidencia, como es el caso de Toyota, los costos productivos son fundamentales para generar nuevos mercados. La eficiencia de toda la cadena de valor es otro tema importante, junto con el desarrollo de autopartistas y el equilibrio en la balanza comercial del sector. Más allá de la coyuntura, Toyota tiene una visión a largo plazo y eso le permitió su constante crecimiento en el país y en el mundo.

¿Y la situación de la firma?

- Toyota Argentina sigue consolidándose como base de producción y exportación de Hilux y SW4 para toda la región. Cuando decidimos que queríamos abastecer a toda Latinoamérica, nos dimos cuenta que teníamos que alcanzar índices globales, porque para nosotros la competencia pasaba a ser la planta que fabrica Hilux en Tailandia. Hoy, con una planta que alcanza el 95 por ciento de eficiencia y un ausentismo menor al 2,5 por ciento, podemos decir que la apuesta por el largo plazo nos dio buenos resultados y el apoyo del sindicato nos permitió trabajar en una misma dirección. En 2020 seguiremos trabajando para superar los niveles actuales de producción, ventas y exportaciones. La meta es mejorar nuestra competitividad para seguir creciendo de forma sustentable y con la mirada en el largo plazo, convencidos que es la única manera de contribuir a una industria automotriz sólida.

¿Proyectan nuevos lanzamientos o inversiones para ampliación?

- Uno de los proyectos más desafiantes de los últimos años fue la presentación de nuestro GAZOO Racing: la Hilux GR Sport. Un orgullo para nosotros. Se trata del primer vehículo de la marca desarrollado en la región bajo esta filosofía a nivel global. Sobre la base de la pick up Hilux que se produce en la planta de Toyota en Zárate, y con una estética deportiva. A futuro, fiel al estilo Toyota, no anticipamos sobre productos por salir. Pero seguramente antes de fin de año habrá novedades dentro del portfolio de productos, lo que incluye nuevos lanzamientos, modelos renovados y mejoras en el equipamiento de los vehículos de la marca.

Como otras automotrices, también se sumaron a explorar el área de servicios.

- Toyota Mobility Services no solo es una plataforma de servicios de movilidad pionera en la industria automotriz de nuestro país: es también el primer paso de Toyota Argentina en la transición de una compañía de automóviles a una compañía de movilidad. A través de esta plataforma, nuestros clientes pueden vivir diferentes experiencias a través del line-up completo de vehículos que Toyota ofrece en nuestro mercado. Toyota Mobility Services no solo permite al usuario elegir dónde retirar y devolver su vehículo entre diferentes “Estaciones Mobility” de nuestra red de concesionarios en GBA y CABA, sino también personalizar el vehículo en base a necesidades y preferencias y reservar vehículos nuevos por hora o por día desde su APP, entre los cuales se ofrecen unidades on y off road, híbridos, deportivos y de lujo.

¿Todos estos anuncios tuvieron como correlato mayor personal? ¿Tienen pensado incorporar trabajadores?

- En Toyota Argentina somos un equipo de 6000 personas, pero queremos seguir invirtiendo, creciendo y generando más empleo. La decisión de Toyota Motor Corporation de trasladar una división regional a nuestras oficinas en Zárate demuestra la confianza en nuestra operación y el apoyo de la compañía al futuro de nuestro país y de toda la región.

La Hilux, vinculada con la actividad agropecuaria, fue líder de ventas incluso tomando en cuenta todos los segmentos de automóviles.

- Creemos que el liderazgo de la pick up Hilux durante 13 años ininterrumpidos se debe a que es un producto que satisface los atributos que cualquier cliente de utilitarios livianos necesita: calidad, confiabilidad, durabilidad, con un servicio de venta y post-venta de excelencia. Toyota se especializó en pick-ups por el gran valor agregado que generan, siendo vehículos que permiten lograr una importante escala de producción con la cadena de valor. Tanto en Argentina como en toda la región hay una demanda creciente del tipo de vehículos que producimos en la planta de Zárate, porque la agricultura, la minería y la industria petrolera siguen en pleno desarrollo y hace que los vehículos con chasis tengan una gran oportunidad para seguir creciendo.

En el actual escenario de incertidumbre económica, ¿cuál es la estrategia de operación?

- En Toyota trabajamos en la mejora y la eficiencia de los procesos tanto en la planta de Zárate como en toda la cadena de valor, proveedores y concesionarios, generando empleo y afianzando nuestra operación en el país. A su vez, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, entendiendo que el largo plazo es fundamental para el negocio. La esencia de la filosofía Toyota es "el cliente primero", que se extiende más allá de la compra del vehículo. A través de toda nuestra red de concesionarios, ofrecemos productos y servicios destinados a brindar todo el soporte y la asistencia necesarios para garantizar la satisfacción total del cliente Toyota.