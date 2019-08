La actriz Paola Barrientos aseguró que decidió dejar de filmar las publicidades del Banco Galicia cuando la entidad comenzó a promocionar los créditos ajustados por inflación. “Concretamente por los créditos UVA, tenía que ver con la sensación que tenía, no podía hacerlo”, explicó Barrientos al referirse al alejamiento de las propagandas donde interpretaba a “Claudia”. Durante una entrevista con AM 530, la actriz expresó que “hubo un momento donde sentí que esto no lo podía hacer más y la sensación que me venía era física. Sentía que me enfermaba si seguía haciéndolo, porque tenía una certeza muy grande de lo que era y veía, no lo podía hacer". En ese sentido, Barrientos describió que los créditos UVA eran "como la 1050 o lo que pasó en España con la debacle económica. Era algo, para mí, que estaba muy a la vista".