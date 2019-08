El ministro de Hacienda de Brasil, Paulo Guedes, advirtió este jueves que su país podría abandonar el Mercosur si las autoridades de la Argentina -en un posible gobierno del Frente de Todos- se oponen a la apertura comercial del bloque económico en el que además participan Uruguay y Paraguay.

“El Mercosur es un vehículo para abrir la economía. Y si (Cristina) Kirchner asume y quiere cerrar la economía, nosotros salimos del Mercosur. Vamos a abrir la economía de cualquier forma", afirmó Guedes. El funcionario brasileño realizó estas declaraciones en un evento del Banco Santander en San Pablo.

Guedes aseguró que su país no saldrá afectado por la inestabilidad financiera del mercado interno argentino. "¿Desde cuándo Brasil necesita de la Argentina para crecer?", señaló. La Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, detrás de China y Estados Unidos, y el primer destino de manufacturas producidas en las fábricas locales.

"No tengo miedo ni de la desestabilización de la Argentina ni de la pelea comercial (entre China y Estados Unidos). No tengo miedo de ser tragado por la crisis internacional porque no nos vamos a caer si hacemos las cosas bien", subrayó. El funcionario es ultraliberal formado en la escuela económica de Chicago.

El Gobierno de Brasil es ultra conservador y no consigue entender que Cambiemos haya recibido el rechazo rotundo del pueblo argentino en las urnas. El presidente Jair Bolsonaro planteó esta semana que “la Argentina está sumergida en el caos porque delincuentes de la izquierda comenzaron a volver al poder”. La respuesta de Alberto Fernández no se hizo esperar y aseguró que Bolsonaro es “racista, misógino y violento”.

Bolsonaro hace días que ataca la posibilidad de un recambio político en la Argentina. El lunes comparó al país con Venezuela. Dijo que Brasil, si gana el Frente de Todos, podría ser un centro de refugiados para los argentinos como ocurre actualmente en Roraima, norte del Amazonas, que se transformó en un área de llegada masiva de venezolanos.

El presidente Bolsonaro se encargó de adelantar que su relación con Alberto Fernández será “conflictiva”. Esto podría impactar incluso en el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea, el cual se firmó en junio. Ese acuerdo se encuentra pendiente de ratificación. El candidato de presidente del Frente de Todos mencionó en julio que el acuerdo se “anunció precipitadamente” para beneficiar electoralmente a Macri. Planteó además que revisará este acuerdo si llegara a ganar las elecciones presidenciales.

La economía brasileña empieza a mostrar señales de ingresar en una nueva fase de recesión. La gestión ortodoxa de Guedes no da buenos resultados en ese país. Las declaraciones de Bolsonaro parecen poco apropiadas y sin fundamentos de gestión.