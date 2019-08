"Lo que firmó no existe más, no lo pudo cumplir. Me gustaría que deje las cosas medianamente ordenadas con el Fondo", reclamó el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, al presidente Mauricio Macri respecto al acuerdo firmado con el FMI. Por otro lado, no quiso seguir con la escalada de declaraciones con el gobierno de Brasil que encabeza Jair Bolsonaro luego de la amenaza de su ministro sobre una posible salida del Mercosur. "Que digan lo que quieran. No me gustan los bravucones", dijo Alberto Fernández.

"Lo peor que nos va a pasar es que vamos a tener que explicar por qué Macri no cumplió con ninguna de las cosas con las que se comprometió con el Fondo", dijo Fernández en una entrevista emitida anoche por Telefé. Y, sobre este punto, añadió: "Le pido continuidad. Que negocie sabiendo que su mandato se termina". El candidato del Frente de Todos contó que era uno de los puntos que más le preocupaba sobre la herencia que recibirá en caso de acceder a la Casa Rosada. "El acuerdo con el Fondo está absolutamente incumplido. No se cumplieron los objetivos inflacionarios, ni de crecimiento, ni los fiscales", remarcó.

Fernández insistió a propósito de un punto sobre el cual ya había hablado el miércoles, luego de las medidas "paliativas" anunciadas por Macri. "Le pido al Presidente que resuelva si quiere ser candidato o quiere ser presidente. En este contexto las dos cosas no se pueden. Y también le pido que modere a su fuerza política porque también generan intranquilidad", avisó. Esta última advertencia tenía que ver con el mensaje que dio la diputada Elisa Carrió al hablar en la reunión de gabinete ampliado en el CCK, cuando avisó que sólo los sacaría "muertos" de Olivos. "El país está en una situación delicada, por eso pido seriedad y serenidad", sostuvo Fernández.

El candidato presidencial se refirió también a la disputa verbal que mantiene a la distancia con Bolsonaro. "Delincuentes de izquierda comenzaron a volver al poder en la Argentina", dijo el miércoles el presidente de Brasil, en una secuencia de agresiones hacia Alberto Fernández y Cristina Kirchner. También escribió en Twitter al respecto, siempre comparando la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder con Venezuela, tal como hacía el macrismo hasta el lunes. "Celebro que Bolsonaro hable mal de mí. Es un misógino, un racista", le respondió Fernández.

Ayer quien la siguió fue el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, de tendencia neoliberal, que amenazó: El Mercosur es un vehículo para que abramos la economía. Y si (Cristina) Kirchner entra y quisiera cerrarla, salimos del Mercosur”. Pero Alberto Fernández no quiso seguir con la guerra de declaraciones, siguiendo con los consejos que le dieron sus asesores en materia internacional. "No le voy a contestar más Bolsonaro. La unidad con Brasil es mucho más importante y creo que esto puede lastimar el vínculo que tenemos. Que digan lo que quieran. No me gustan los bravucones", buscó cerrar el tema.

Fue una de las varias actividades de ayer de Alberto Fernández en sus oficinas de San Telmo por donde pasaron varios candidatos del Frente de Todos para analizar el resultado que obtuvieron en las primarias del domingo pasado y evaluar las posibilidades a futuro. Estuvieron Fernanda Raverta, candidata a a intendenta de Mar del Plata; Federico Susbielles, Bahía Blanca; Marcelo Zuñiga, de Neuquén y Daniel Natapoff, de Bariloche.

Raverta ganó las PASO del Frente de Todos en Mar del Plata y será una de las competidoras por la intendencia contra el ex ministro y candidato de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro. Aunque sacó menos votos en la suma de las fuerzas políticas, Raverta dijo sentirse confiada porque fue la candidata que sacó más votos a nivel individual.

En Bahía Blanca, Federico Susbielles también hizo una buena elección el domingo y, aunque no le alcanzó para salir primero en las PASO, quedó a solo dos puntos y medio por debajo del actual intendente macrista Héctor Gay, que buscará su reelección en octubre por el frente Juntos por el Cambio.

En tanto, el candidato a intendente de Neuquén, Marcelo Zúñiga, está esperanzado en lograr que se replique el próximo 22 de septiembre (que es cuando se realizarán las elecciones municipales) la buena performance que el Frente de Todos obtuvo en las PASO del domingo. "La gente expresó el domingo su voluntad de cambio y eso se va a dar también en Neuquén capital", dijo el actual concejal.

El mismo análisis realizó el también concejal y candidato a intendente de Bariloche, Daniel Natapoff, quien competirá el próximo 1 de septiembre contra el intendente Gustavo Gennuso, que buscará su reelección por Juntos Somos Río Negro.