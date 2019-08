El Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y otros movimientos sociales marcharon a la Plaza de Mayo para exigirle al Gobierno medidas urgentes ante la emergencia social, y convocaron a un profundizar en las próximas semanas un “plan de lucha por una salida para los trabajadores”. La protesta incluyó una concentración con platos, ollas y tazas vacíos, así como la instalación de una olla popular en el Obelisco.

En la marcha confluyeron las agrupaciones vinculadas a la izquierda, tanto las que integran el FIT como independientes, pero que comparten la decisión de marcar presencia en la calle en el período que va hasta las elecciones de octubre. Junto con el reclamo al gobierno de Cambiemos, parte de las consignas estuvieron dirigidas a diferenciarse del peronismo. Por ejemplo, en el planteo de que el próximo gobierno debe desconocer la deuda externa.

Para contar quiénes se movilizaron se hace necesario también entrar en detalles de reacomodamientos que tal vez sólo interesen a la militancia. Por ejemplo se hizo evidente una nueva división de aguas en el Frente Popular Darío Santillán, ya que hay un sector que salió a la calle junto con el FOL, priorizando su relación con la izquierda, mientras que otro sector no participó de la convocatoria, priorizando la unidad que construyó con el triunvirato de San Cayetano -y en en lo político, su respaldo a la fórmula Fernández-Fernández.

En estos días de corrida cambiaria, remarcaciones y mayor inseguridad económica, el planteo de los movimientos de la izquierda es estar en la calle. En cambio, entre las agrupaciones encabezadas por Los Cayetanos (CTEP, CCC y Somos Barrios de Pie), la postura fue no apurarse. “Pensamos que las medidas anunciadas por Macri no van a resolver ninguno de los problemas, que se van a agravar porla devaluación. Pero vemos también que estamos en medio de una maniobra de generación de crisis de parte de los grupos de poder y queremos mostrar prudencia, teniendo en cuenta que el eje del debate público es el descrédito y la salida institucional de Macr, y que ese es el camino que eligió mayoritariamente nuestro pueblo”, señaló Gildo Onorato desde la CTEP. En relación a la suba de los precios de la canasta básica, Silvia Saravia advirtió que el presidente “hizo anuncios pero no dijo nada en relación a los alimentos. El aumento del dólar ya está afectando a los sectores más postergados porque los supermercados remarcan, y esto nos afecta en una situación que desde hace meses viene siendo difícil".