El acertijo

Un hombre compró un día 20 perdices por 8 dólares, a razón de dos dólares cada cinco perdices. Al día siguiente quiso vender estas mismas 20 perdices, al mismo precio que las compró y ganar algo por su trabajo. ¿Cómo cree usted que puede cumplir sus deseos?

Respuesta: Dividió las 20 perdices en dos partes iguales, en una parte puso las diez mejores, y en la otra las diez peores. Hecho esto, vendió cada pareja de las diez mejores por un dólar, y cada tres de las peores por otro dólar. De esta manera se venden cinco perdices por dos dólares, como al principio las compró. De las buenas sacó cinco dólares, y de las peores tres dólares sobrándole una perdiz. Es decir, sacó 8 dólares y le quedó una perdiz (de las peores) como ganancia.

El número

99,2 millones de dólares aportaron las exportaciones de agroquímicos y fertilizantes entre enero y junio, un 39,1 por ciento menos que en el mismo período del año pasado, según informó la consultora IES. Los destinos de las exportaciones de agroquímicos en valores, en los primeros seis meses del corriente año, se concentraron en el mercado regional: Brasil, con el 40,1 por ciento, fue el primer destino de las ventas al exterior, seguido por Uruguay con el 15,3 por ciento y por Paraguay con el 12,8 por ciento.

El dato

El cofundador de la compañía china Alibaba, Joseph Tsai, compró el equipo de básquet de la NBA Brooklyn Nets y la totalidad del estadio Barclays Center, ambos de Nueva York. Tsai adquirió el 51 por ciento restante del equipo, después de que en 2017 comprara el 49 por ciento, y deja fuera al magnate ruso Mikhail Prokhorov, en una operación de la que no se conocen los detalles pero que, según medios especializados, podría haber alcanzado los 2350 millones de dólares.

Tecno

La seguridad en Internet se ha convertido es una de las grandes preocupaciones. La demanda de expertos en seguridad no para de crecer y el Centro para la Ciberseguridad y Educación prevé que en 2022 habrá 1,8 millones de empleos de este tipo sin cubrir (350.000 en Europa). El Informe de Tendencias de Incidentes e Incumplimientos Cibernéticos que publica cada año la Alianza de Confianza en Línea (OTA, por sus siglas en inglés) con un análisis de las infracciones e incidentes en la Red, estima que se produjeron más de dos millones de ataques informáticos en 2018, aunque estos son los datos registrados y es probable que la cantidad real sea significativamente superior porque no todas las víctimas denuncian. En total, los incidentes cibernéticos del pasado año supusieron un impacto financiero de más de 45.000 millones de dólares.

Internet

Twitter está probando una nueva funcionalidad -de momento, únicamente disponible para algunos usuarios de Android- que permite seguir intereses del mismo modo que se siguen cuentas. Quienes lo hagan, verán tuits sobre estos intereses de personas a las que no siguen en su página de inicio. Cuando se implemente la función, los usuarios podrán elegir temas como equipos deportivos, famosos o series de televisión, según recoge The Verge. Después, la propia compañía elegirá qué tuits se muestran. Este proceso se realizará de forma automática mediante machine learning, por lo que no intervendrán personas en la curación del contenido.

Textual

“Momento de humildad intelectual. No pudimos estar más equivocados. No es consuelo que la mayoría haya errado. Habrá que tirar todo a la basura y empezar de nuevo”, tuiteó el lunes pasado Luciano Cohan, ex subsecretario de Programación Económica de Macri y socio de la consultora Elypsis, la cual el viernes previo a las elecciones engañó a inversores al informarle que según la última encuesta que habían realizado el oficialismo se iba a imponer en las PASO por 38 a 37 puntos. Cohan había sido desplazado del gobierno en junio del año pasado en medio de una fenomenal crisis y ahora continúa errando, pero desde el sector privado.

Cuál Es?

Una cuenta de Twitter dirigida por inmigrantes chinos en Estados Unidos traduce todos sus tuits para sus más de 100.000 seguidores, muchos de los cuales ven a Trump como un defensor de los derechos humanos. Durante al menos cuatro horas al día, Jeff Ding, de 45 años, monitorea la cuenta de Twitter de @realDonaldTrump. Con cada nuevo tuit del presidente, Ding traduce rápidamente sus palabras al chino para la cuenta @Trump_Chinese. Este consultor de ingeniería, residente en Los Ángeles, originario de la misma provincia de China central que el líder comunista chino Mao Zedong, es uno de los tres voluntarios que trabajan en @Trump_Chinese. Todos ellos son partidarios de Trump y críticos con el gobierno chino, según informó la BBC. La cuenta señala que su misión es ayudar a sus seguidores a "comprender las teorías de la gestión pública a través de los tuits de Trump".