Cuando la salud es la prioridad

La Cámara Federal de Rosario resolvió ayer, por unanimidad, conceder a las Madres que se Plantan el recurso extraordinario que habían presentado ante ese tribunal. La decisión de los camaristas permitirá que el planteo realizado por las madres rosarinas para seguir produciendo los aceites que sus hijos e hijas necesitan mediante el autocultivo, llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "El más alto tribunal del país tendrá en sus manos la posibilidad de establecer si mantiene el histórico fallo que había dictado en la causa la jueza Sylvia Aramberri, avalando el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos y la producción de los aceites por parte de estas mamás, acompañadas por profesionales de la salud y la Universidad Pública", señalaron a través de un comunicado. "Es importante que haya sido la misma Cámara la que hiciera llegar el recurso. Lo que vamos a hacer es presentar amicus curiae de diferentes organizaciones de las cuales recibimos el apoyo y que seguramante se van a querer sumar", dijo a Rosario/12 la concejala Jesica Pellegrini (Ciudad Futura), abogada de las Madres que se Plantan.

El pasado 24 de junio, la Sala A de la Cámara Federal, integrada por los jueces Fernando Lorenzo Barbará, Aníbal Pineda, y Elida Isabel Vidal, rechazó el histórico fallo de la jueza Aramberri que autorizaba a las Madres que se Plantan mediante una cautelar a cultivar cannabis y producir el aceite que le suministran a sus hijos.

El fallo de primera instancia fue apelado por el gobierno nacional, a través de la secretaría de Salud, que nunca contestó los oficios que la magistrada envió al comienzo del amparo. Las Madres Que se Plantan presentaron luego ante la Cámara Federal un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

También motorizaron la campaña #MePlantoConLasMadres, que juntó más de 45 mil firmas. Además, solicitaron que el recurso tenga efecto suspensivo para que las Madres puedan seguir produciendo aceite y continuar el tratamiento. Ayer, fueron notificadas de que el recurso había sido concedido.

"Si bien no dice expresamente sobre el efecto suspensivo, que se mantiene en pie la cautelar, pero en función de que remite a fallos de la Corte que hablan de esto, lo dejan entrever", apuntó Pellegrini. "Se trata del primer fallo que va a llegar a la Corte. De los tres casos, al de Salta le rechazaron el recurso extraordinario y no llegaron en queja, mientras que el de Río Negro directamente no lo solicitaron", agregó la edila.

"Se abre una enorme oportunidad para que la Corte siente un criterio que esté a la altura de las luchas que se vienen dando por fuera de las instituciones estatales en materia de acceso a la salud y calidad de vida mediante el uso de cannabis medicinal: el planteo de las Madres Que Se Plantan evidencia que el autocultivo y la producción de aceites por fuera de la estandarización y mercantilización, con el debido acompañamiento estatal y de los y las profesionales de la salud, es el camino que garantiza un acceso igualitario a un tratamiento digno y adecuado y que es el que debe orientar las políticas públicas, reconociendo los saberes y experiencias que organizaciones como las Madres Que Se Plantan portan", reforzaron ayer desde Ciudad Futura.

"El planteo de las Madres -continuaron- trasciende a este caso en particular. Así quedó demostrado con las más de 45.000 adhesiones y firmas que recibimos en la campaña #MePlantoConLasMadres y con el enorme apoyo de la Defensoría de Menores ante los tribunales federales de Rosario".

"Seguiremos batallando junto a las madres, empujando los límites de lo posible, hasta que el cannabis medicinal sea una de las primeras opciones en materia de salud", concluyeron.