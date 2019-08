-Los gobernadores participaron del cierre de campaña y luego de las elecciones ya recibió a varios ¿Qué importancia tienen en su armado político?

-Para mí tienen una importancia superlativa, pero por la Argentina que concibo. Por eso reacciono cuando Macri desfinancia a las provincias sin consultarles. Yo creo que el gran problema que tiene Argentina es el modo en que está estructurada. Tiene una estructura de concentración en el puerto de Buenos Aires y de retraso hacia toda la periferia. Y eso me parece de una crueldad enorme, que no podemos seguir soportando. Estuve hablando con Coqui Capitanich y le comentaba algo que le decía el otro día a Omar Perotti: ¿cómo es posible que en la hidrovía no tengan participación Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos? Cómo es posible si son ellos los que necesitan de esa hidrovía para sacar su producción. Tenemos que pensar una Argentina que distribuya todo de otro modo.

-¿Una nueva coparticipación?

-Un poco de todo. No sólo las reglas de coparticipación sino también generar mecanismos de desarrollo que le permitan a las provincias poder avanzar sin la necesidad de que el Estado Nacional le esté dando casi a modo de regalo lo que les corresponde. Uno va a Catamarca o a la Rioja y ahí hay empresas textiles que tienen sus fábricas instaladas allí que dan trabajo con mucho esfuerzo, pero que la sede social está en Buenos Aires y todos los impuestos se pagan en Buenos Aires ¿Cómo puede ser que esto funcione así? Es mi obsesión. Yo lo que quisiera es hacer un país donde el que nazca en Jujuy pueda nacer, pueda crecer, pueda estudiar, pueda encontrar un trabajo, pueda hacer su familia y hasta pueda morirse feliz en Jujuy. Y no que tenga que andar buscando a ver dónde migra a ver si encuentra mejor suerte. Lo que quiero decir es que la Argentina que se viene, la que yo quiero, es una Argentina que analice y cambie la estructura de desarrollo de la Argentina. Cómo puede ser que las provincias cordilleranas tengan tantos problemas para salir al Pacífico. Ahí tenemos que hacer una obra muy grande que le permita a ellos sacar su producción. Si nosotros no resolvemos estas cosas vamos a seguir siempre penando. Cómo es posible que el ministro Dietrich privilegie al puerto de Buenos Aires sobre el puerto de Bahía Blanca, si el puerto de Bahía podría traccionar todo lo que sale de Vaca Muerta. Hay que cambiar la cabeza de la Argentina, creo que vamos a ganar todos si todas las latitudes de la Argentina crecen.

-Hace acordar un poco al proyecto de Alfonsín de trasladar la capital.

-Es que estoy pensando en algo. No es el traslado de la capital, pero sí hay que hacer que el gobierno funcione más integrado al interior.

-¿Cómo lo implementaría?

-No, es algo que voy a decir cuando empecemos de nuevo. Tenía algo de razón Alfonsín.

-Cuando a él le preguntaban, decía que no haber podido trasladar la capital había sido su mayor fracaso.

-La verdad que fue un fracaso nuestro, de la sociedad, porque no lo entendimos. Alguna vez Sarmiento quiso trasladar la capital a otro lado y pensó en Villa Nueva, que es una ciudad muy chiquita que queda pegada a Villa María, y hasta sacó la ley pero nunca se puso en práctica. Creo que es algo bastante más complejo que cambiar la sede, porque ahí entraríamos en conflicto de qué región nos mudamos. De hecho, Alfonsín la mudaba hasta por ahí nomás, porque era relativamente cerca. Pero tenía razón en su concepto y siempre me acuerdo que algo que hablaba mucho con José Manuel De la Sota. El tenía una mejor visión que Alfonsín sobre cómo integrar el país. Bueno, ahora cuando comencemos la campaña se van a enterar.

-Lo curioso es que usted es porteño, luego de que casi todos los presidentes no lo fueron.

-Es que yo, para desgracia de los porteños o para alegría de la gente del interior, soy el más federal de los porteños. No creo que nadie viva feliz con esta ciudad. A los porteños les duele ver gente que viene del interior del país y termina durmiendo en las plazas. No está feliz ni el que duerme en la playa, ni el porteño que se avergüenza de esa realidad. Lo que tenemos que hacer es que no tengan necesidad de venir a Buenos Aires, que puedan desarrollarse en su lugar de nacimiento. Eso es el esfuerzo que tenemos que hacer.

-Justamente la ciudad de Buenos Aires fue uno de los dos distritos, junto con Córdoba, en los que no ganó el Frente de Todos ¿Cree que se puede revertir en octubre?

-Voy a ayudarlo a Matías Lammens todo lo que sea necesario para que haga la elección que nosotros queremos que haga. Y le voy a pedir a los porteños que metan a Buenos Aires en el cambio que el país está generando, que la ciudad de Buenos Aires sea parte de ese cambio. Además tenemos un candidato formidable. Una de las formas en que Buenos Aires pueda participar de este modelo federal, es que se convierta en el epicentro de la ciencia y la tecnología y que entre los recursos que tiene Buenos Aires, el ITBA, el Conicet, la Universidad de Buenos Aires, hagamos un gran polo de investigación científica. Hagamos de Buenos Aires la Harvard, la Boston de América Latina. Meter a todos los porteños en la sintonía federal. Que nosotros desarrollemos ciencia y tecnología para Tucumán, para Jujuy, para la Rioja, para el campo argentino, el INTA, el INTI, trabajando juntos con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Gastamos mucha plata en construir y destruir veredas para volver a construirlas. Esa plata que se pierde la podríamos aplicar en ciencia y tecnología en acuerdo con el país.