La lucha judicial de Allyson Felix contra Nike dio sus frutos: ya no se podrá discriminar a las deportistas embarazadas. La marca anunció que no rescindirá ni aplicará reducciones económicas en los contratos durante los 18 meses de gestación y maternidad. "No lograrás cambiar nada con silencio", fue el lema victorioso de la atleta californiana.

Con 32 años, media docena de oros olímpicos y 11 podios como campeona del mundo, Felix decidió ser madre el año pasado. En noviembre nació su hija Camryn, prematura de ocho semanas, mientras su madre esperaba renovar su contrato con Nike. Llegó una oferta: el convenio era inferior en un 70%. Felix lo aceptó no sin antes exigir garantíasque la protegieran en caso de que su rendimiento deportivo bajara durante el embarazo y tras el parto. Nike se las negó y la atleta inició una demanda.

Las denuncias de sus compañeras Alysia Montaño y Kara Goucher inspiraron a hablar a la deportista californiana. "Mi decepción no es sólo con Nike sino con cómo la industria del deporte trata a sus mujeres atletas”, dijo Felix en mayo al The New York Times. "Esto no es sólo sobre el embarazo: podemos representar a las marcas que promocionamos, pero también tenemos que responsabilizarlas cuando nos están comercializando para atraer a la próxima generación de atletas y consumidoras”.

La marca proponía a las deportistas que "soñaran más loco", según el leitmotiv de su última campaña. Pero parece que no tanto. "Nike me dijo que tuviera sueños locos hasta que quise un bebé", contó por caso Montaño, también al Times.

Una docena de atletas se sumaron a la denuncia contra la compañía y algunas de ellas rompieron sus contratos. El divorcio de Felix con la firma que tiene por logo "Just do it" llegó a finales de julio, cuando ella volvió a competir después de 13 meses, ahora con la firma Athleta.

Así, las voces de las mujeres llegaron al Congreso de Estados Unidos y dos legisladores exigieron a Mark Parker, director ejecutivo de Nike, "aclarar" acerca de las discriminaciones de las que se acusaba a la empresa. Y la firma se comprometió en mayo a establecer unos salarios estándar para sus deportistas durante los períodos de gestación y los primeros meses de maternidad.

"Durante dicho período la compañía se compromete a no rescindir ningún contrato de ninguna atleta si no compite a causa de un embarazo”, anunciaron entonces desde Nike. "Nuestras voces son poderosas", señaló Felix, quien celebró así este nuevo triunfo.