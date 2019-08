"No llegamos a cubrir los gastos"

Desde la asunción del actual gobierno, el sistema científico viene sufriendo una caída constante en los ingresos de becarios e investigadores (la pérdida del poder adquisitivo de los científicos llega al 37,6 por ciento), recortes presupuestarios, achicamiento de la planta de investigadores, cancelación de fondos para congresos, entre muchos otros factores. Si bien la crisis del financiamiento afecta a todos los centros científicos, hay algunos más afectados por el perfil de sus investigaciones y requerimientos. Es el caso del Centro Científico Tecnológico (CCT) Rosario del Conicet, que se encuentra en una situación muy "preocupante".



Así lo definió su titular, Florencio Podestá, quien denunció que de los 13 institutos de doble dependencia del organismo regional solo 4 recibieron fondos para afrontar los gastos de funcionamiento. “Nuestros insumos son importados y con la devaluación que hubo se nos dificulta la reposición de lo que estamos usando”, explicó Podestá a PáginaI12.



“Los subsidios que da la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica son producto de créditos y no se dolarizan. Te dan la plata fija en pesos”, explicó el director del CCT Rosario. Podestá, quien asumió la dirección del Conicet Rosario en abril, señaló que “los subsidios de investigación están devaluados” y que hoy no llegan a “cubrir los gastos de funcionamiento”.

“El Conicet estaba muy atrasado con muchos pagos y se puso al día luego de la participación de una investigadora en el programa de TV ¿Quién quiere ser millonario? Liquidaron algunos subsidios de proyectos de unidades ejecutoras pero no tenemos plata para los gastos de funcionamiento”, afirmó el doctor en Bioquímica.

El titular del organismo estatal señaló que “las cuentas están en rojo” y que actualmente están "viviendo de los intereses de plazos fijos” que constituyeron. "El presupuesto no alcanza y hay atrasos en las transferencias de partidas", añadió. Podestá señaló que también están recibiendo plata de las universidades nacionales. "Es un dinero que gestionó el Consejo Interuniversitario Nacional, la plata sale de las universidades. Son 150 millones de pesos", afirmó.

Podestá también se refirió a la cuestión salarial. “Nosotros somos trabajadores de la ciencia y nos hemos empobrecido mucho con este Gobierno”, señaló. En ese sentido, indicó que un becario doctoral gana menos de 30 mil pesos. “Una persona que tiene interés en hacer un doctorado si se va afuera encuentra mejores condiciones laborales. Por eso, hoy en día tenemos un peligro de fuga de nuestros graduados”.

En ese sentido, Podestá contó que cuando asumió como director del Conicet armó reuniones con el personal de todas las áreas y muchos de los que trabajaban ahí "se me largaban a llorar porque no veían futuro en un país que no tenes salida laboral".

“El Conicet es el organismo que ha desarrollado el 90 por ciento de la ciencia argentina. Sin embargo, el modelo de país que ha tenido este gobierno no involucra la ciencia, primeriza la economía y no le interesa promover la industria”, afirmó Podestá. "El Conicet ha sido una entidad bastante perezosa para agremiarse pero fue tan evidente el intento de desmantelamiento que por suerte muchos nos preocupamos de reclutar gente para esta lucha."