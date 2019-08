En un encuentro con aroma a lucha por no descender, Colón de Santa Fe se impuso sobre Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1 en la última jugada del partido y le dio un duro golpe a las aspiraciones triperas en la Superliga.

El colombiano Wilson Morelo fue el héroe del Sabalero al marcar los dos tantos del juego: de cabeza a los 41 minutos y con una definición rasante cara a cara con el arquero Alexis Martín Arias cuando se cumplía el cuarto y último minuto adicionado.

Gimnasia, ubicado en el último puesto de la tabla de los promedios a ocho unidades de sus rivales más próximos (Rosario Central y Patronato), había alcanzado la transitoria igualdad a través el paraguayo Pablo Velázquez, a los 54.

El elenco santafesino había logrado el jueves pasado su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana con goleada sobre Zulia de Venezuela (4-0) por lo que, a pesar de la apremiante situación en la Superliga, el DT Pablo Lavallén le dio descanso a ciertos titulares, una apuesta con riesgo que resultó exitosa.

Con el triunfo, Colón salió de la zona de descenso directo y pudo cortar una racha de once encuentros sin ganar por el torneo local.





2 COLON DE SANTA FE: Burián; G. Díaz, G. Ortíz, Schmidt, Escobar; Fritzler; Da Luz, Zuqui, Lértora, Chancalay; Morelo. DT: Lavallén.

1 GIMNASIA LA PLATA: Martín Arias; Morales, Coronel, Torsiglieri, Melluso; Comba, Ayala, Alemán, M. García; Tijanovich, Spinelli. DT: D. Ortíz.

Estadio: Colón de Santa Fe. Arbitro: Jorge Baliño.

Goles: 40m Morelo (C); 54m Velázquez (G), 94m Morelo (C).

Cambios: 46m P. Velázquez por Tijanovich (G), 53m Estigarribia por Escobar (C); 61m Aliendro por Chancalay (C), 67m L. Rodríguez por Da Luz (C), 69m Bolívar por Comba (G) y 81m M. Gómez por Spinelli (G).