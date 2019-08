El equipo económico se encuentra enredado en su propia trampa financiera. El fuerte retroceso de las acciones y el nuevo salto del riesgo país a principios de esta semana se explicó de dos formas en el mercado: La salida de Dujovne y la incertidumbre en la relación con el Fondo. Sin embargo, hubo otra explicación bastante más específica que muestra el nivel de desorden oficial. El Tesoro tiene emitida deuda tipo Repo con bancos internacionales por alrededor de 10 mil millones de dólares y vencimientos entre 2019 y 2021. Los bancos podrían solicitar un cobro anticipado de este préstamo aprovechando una cláusula preventiva de los acuerdos, lo que incrementaría la presión sobre las reservas.

La deuda Repo es un instrumento financiero simple de entender. Los bancos le otorgaron al país un préstamo y el país le dejó a los bancos títulos públicos (bonos) en garantía. Se trata de una estrategia para bajar el costo del financiamiento de corto plazo.

El problema es la letra chica de los acuerdos. Se especula que el equipo económico en el contrato de los Repo aceptó una cláusula en la que los bancos tienen derecho a cancelar el crédito (recibir el dinero prestado al país o ejecutar la garantía). Este derecho se dispara si los bonos dejados en garantía registran caídas importantes de precios.

El Bonar 2024, Bonar 2025 y Bonar 2037 fueron los títulos públicos utilizados como seguro en las operaciones de Repo. Estos bonos perdieron cerca del 40 por ciento de su valor en los últimos días y ya cotizan a la mitad de su paridad. La caída que le da derecho a los bancos a acelerar el repago de los créditos no serían tanto mayor y abre un nuevo frente de problemas para el Tesoro y el Banco Central. Desembolsar en forma adelantada una cifra cercana a los 10 mil millones de dólares parece imposible por la situación de las reservas. El viernes pasado hubo un primer problema con los Repo. El Tesoro tenía vencimientos por 3800 millones de dólares. No lo pagó y se ejecutaron garantías con el Bonar 2024. Este martes se podrían volver a ejecutar bonos si no se hacen los pagos pendientes.