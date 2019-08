PETER PANK: SHOW Y NUEVO LIBRO EN BRANDON

El próximo jueves desembarca en la casita Peter Pank, cantante, actor, escritor, artista, docente de teatro y leyenda del under porteño, para presentar oficialmente "Por Favor, No escuches el CD", su nuevo libro publicado por Saraza Editorial. Acompañan las lecturas de Charlee Espinosa, Facundo Soto y Martín Villagarcía, con entrada libre y un cierre musical a cargo de Peter Pank & los chicos perdidos estrenando nueva canción junto a un recorrido por sus anteriores discos como "Electro-Pank", "No soy tu novio", "Neverland bizarro" y "Androginia Perfecta". Jueves 29 de agosto a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

SUSY SHOCK Y LA BANDADA DE COLIBRIES PRESENTAN TRAVIARCA

Este viernes se viene la esperada presentación del segundo disco de Susy, el primero junto a las Colibríes que, parafraseando las palabras de la cantautora, se ha gestado desde la belleza y la furia constituyendo un camino con el arte como estandarte y herramienta de militancia. La placa es, además de muchas cosas, un homenaje a Lohana Berkins y, en ella, a todas las “sin nombre”, como cuenta y canta la Shock en una de sus letras: "Celebrándote, Lohana, andará este huaynito mientras lo canto, hermana, bailan viejas y chinitas, invocándolo a tu nombre". Junto a las melodías del nuevo trabajo sonarán las ya clásicas y coreadas por el público, con invitades especiales y muchas sorpresas en compañía de la bandada, comandada por Susy e integrada por Caro Bonillo, Solana Biderman, Sole Penelas, Horacio Vázquez y Carla Morales Ríos. Viernes 23 de agosto a las 21 en Xirgu Untref, Chacabuco 875.

FIESTAS

Fiesta Tatagua. La consejería Tatagua cumple 1 año y lo festeja en una noche en la que las pibas copan el escenario para conmemorar celebración y lucha. Sábado 24 de agosto a las 22 en El Barrio Cultural, Dr. A. Melo 4565, Remedios de Escalada.

YEN 666. Edición especial para bailar toda la noche junto a Maich, Villa Diamante y El Playboy. Sábado 24 de agosto a las 23:55 en La Confitería, Av. Federico Lacroze 2963.

RECITALES

Sol Pereyra. La cantautora se presenta en vivo para anticipar su nuevo disco y estrenar su novedoso formato en pleno festejo de los 10 años de su proyecto solista. Habrá músicxs invitadxs y cierre a pura fiesta. Viernes 23 de Agosto a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Boom Boom Kid. Luego de su gira por México y Europa vuelve a tocar en Buenos Aires haciendo un repaso de toda su carrera antes de viajar hacia el lejano oriente. Sábado 24 de agosto a las 19 en Casa Rock Palermo, Av. Juan B. Justo 1477.

Reina Madre. Nueva fecha de la banda tributo a Queen, que recorre sus éxitos con una impactante puesta en escena con0 un show único. Viernes 23 de agosto a las 21:30 en Teatro Carlos Gardel, Pte. Gral. Juan Domingo Perón 3730, Valentín Alsina.

La Sureña. Fiesta y fecha compartida con la presencia en vivo de Amor Elefante y Los Besos. Musicaliza el cierre en las bandejas DJ Mica Towers. Sábado 24 de agosto a las 23 en El Padilla, Av. Meeks 1060, Temperley.

Rosario Bléfari. La cantautora se presenta en “Canciones que me hicieron fuerte”, un ciclo de melodías para chicxs y grandes en el que participan cuatro artistas que cantarán las canciones que lxs ayudaron a atravesar la oscuridad. La Bléfari abre la primera fecha. Domingo 25 de agosto a las 16:30 en Morán, Pedro Morán 2147.

Francisco El Hombre y Lucy Patané. La banda brasileña presenta “Rasgacabezas”, su último disco, compartiendo escenario con Lucy Patané, que tocará sus nuevas canciones con algunas sorpresas. Abre la noche Paula Maffía. Miércoles 28 de agosto a las 20 en Niceto Club, Niceto Vega 5510.

CINE

1er Festival de Cine Internacional Anarquista. Arranca el primer encuentro de cine anarquista con proyecciones de películas, cortometrajes y documentales sobre luchas, alternativas y diversos y disidentes modos de pensar y pensarse. Además, habrá feria de libros anarquistas, comidas y emprendimientos autogestivos. Programación completa en Facebook. Sábado 24 de agosto desde las 14 en CC y C La Toma, República Árabe de Siria 75, Lomas de Zamora.

Queremos The Cure. Proyección de la película ”The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London”, que captura la presentación que realizó la banda inglesa el año pasado en Hyde Park para festejar sus cuatro décadas de historia. Jueves 29 de agosto a las 21 en Cinema City La Plata, calle 50 N° 723, ciudad de La Plata.

Amazonas de Maíz. Dentro del ciclo de cine y debate feminista se proyecta "9.70 - Semillas en Peligro", el documental de Victoria Solano sobre la privatización de las semillas, junto al cortometraje "Mujeres del Río", de Soledad Fernández Bouzo, que relata la historia de mujeres de la cuenca Matanza – Riachuelo, con la presencia de las directoras para charlar y debatir. Domingo 25 de agosto a las 19 en El Bar de Kowalski, Billinghurst 835.

TERTULIAS

Reneteca. Últimas funciones del ciclo al sombrero comandado por René en el que se cuentan historias de lucha lgbtiq y se formulan preguntas sobre la existencia misma. Sábado 24 de agosto a las 23:45 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Sesiones Cercanas del Primer Piso. Edición #27 con los sonidos en vivo de Mambes, Saint-Andreu y Aladín. Además, Talles B2b e intro al Vjing por Malén Bruna Lewin, con inauguración de "Un Gesto Salvaje", de Sofi Cavanna. Viernes 23 de agosto a las 21 en Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

Ritmotril. Nueva edición de la movida multidisciplinaria que viene a poner los puntos a pura cumbia, performance, teatro y fiesta, con artistas invitades y sorpresas. Viernes 23 de agosto a las 21 en El Emergente Bar, Francisco Acuña de Figueroa 1030.

LIBRO

La puerta. Presentación del nuevo libro de Maia Morosano, en el cual una niña descubre el mundo de la mano de tu tío marica. Habrá una performance en vivo, con la participación de Fernando Noy, Gabriela Borrelli Azara y la autora. Sábado 24 de agosto a las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TEATRO

Un Día Elegimos Bailar. Con dirección de Julieta De Simone y Andrés Molina, un grupo de actores y actrices ponen el cuerpo ante la pregunta: "¿Qué es lo que mueve a las personas?", y jaquean construcciones de género, cánones de belleza y renuevan la posibilidad de que convivan mundos divergentes. Domingo 25 de agosto y todos los domingos de septiembre a las 20:30 en Teatro El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034.

Todo excepto todo. El mundo según “Twin Peaks”. Creación colectiva sobre superproducciones de David Lynch que conforman una maquinaria, una industria indomable, en donde actores y actrices pierden el protagonismo y su arte se le expropia, para formar parte de un engranaje mayor. Viernes a las 23 en Club de Trapecistas Estrella del Centenario, Ferrari 252.

Tucasero, edición lgtb. Ciclo Teatral abierto de obras cortas en el que se presentan: "Antígona te canta las cuarenta", una parodia versión lgtb de la tragedia griega para deconstruir lo clásico, “La Merello”, tango cómico para experimentar cómo era todo en otros tiempos, "Chayna Queen” + “Texto para mi amigo Batato", perfo drag y monólogo de Urdapilleta por Emanuel S. Irazoqui y "Elles", obra under de Eugenia Leyes por Charo y Rocío Valin. Sábado 24 de agosto a las 21 en Tucumán 1778, Lanús Este.

En la Pampa esta noche. Con texto de Luis Loyola Cano y dirección de Lorena Ballestrero, la obra recorre una casa mínima y el trabajo aplastante de uno de los miembros de la pareja. Dos seres atravesados por fantasías, ilusiones y la pesada rutina cotidiana se baten sobre el escenario. Viernes a las 20:30 en El Extranjero, Valentín Gómez 3378.

Clásicxs LGBT. Último mes del ciclo de obras clásicas reversionadas en clave lgbtqi, que se despide con tres obras: "Drag Cula, una performance de una obra que no fue“, con texto e interpretación Sara Estefanía Córdoba y Ariel Sández, “Bruxa”, inspirada en Abigail de “Las Brujas de Salem” con Sebastián Romero y dirección de La Lu Németh e “Il morto qui parla”, con dirección general y textos de Rodrigo Arena. Viernes de agosto a las 22 en Cooperativa Cultural Qi, Thames 240.

FESTIVALES

Dilda. Nueva presentación del encuentro feminista de músicas y bandas de mujeres cis, lesbianas, travas y trans. En la edición #69 se presentan Carola Zelaschi, Candytrashx y Veronique en el espacio. Musicaliza la noche: DJ Lastbeats. Domingo 25 de agosto a las 21 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

Festi Lisa, vol. XI. Festival transfeminista, con cerveza artesanal y comida casera. Tocan en vivo La kellucha y Malena Rod, con lecturas de Carolina Unrein, Ailín Moreno, Maja Yanel Nay Anshi, Laura Guevara y Florencia Lico. Exponen y arman feria Soy Duli, Clementina Cheb Terrab, Manon/manoff, NZRIGLS y otres. Talleres por Kinky Vibe. Sábado 24 de agosto desde las 20 en Cooperativa Cultural Qi, Thames 240.

Festival Salvaje. Evento 100% a beneficio del Santuario Salvajes, para colaborar con lxs más de 300 animales que alberga. Habrá stands de comida vegana salada y dulce, parches, fanzines, feria americana, bijouterie, música en vivo y mucho más. Sábado 24 de agosto de 19 a 1 en Adolfo Alsina 1860.

FERIA

Donata. Feria vintage y diseño, con ropa usada y nueva de autorx. Además, Flash Tattoo, miniset musical, barra de comidas y bebidas espirituosas. Sábado 24 de agosto de 16 a 21 en Casa Donata de Caballito, dirección por Inbox.

JORNADAS

Encuentro Abolicionista. Una perspectiva travesti/trans. Jornada trans abolicionista sobre la prostitución, con una mesa de trabajo en la que participarán compañerxs para profundizar las temáticas que atraviesan el colectivo travesti trans. Algunos temas serán: las voces de las sobrevivientes, voces desde el abolicionismo, el sistema prostituyente, el Proyecto Cupo Laboral Travesti/Trans y muchos más. Jueves 29 de agosto a las 18 en el Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

Foro de Juventudes. Un encuentro de empoderamiento con las intervenciones de Salomé Wochocolosky, Paula Arraigada, Sandra Mamani, Sara Gross, Tania Lihuen y Magalí Ascón. Domingo 25 de agosto de 14 a 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Todo Sobre tu Vulva. Seminario sobre el placer, que busca otorgar herramientas para desarmar el modelo de sexualidad androcéntrico y patriarcal. Domingo 25 de agosto a las 16 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

Antiderechos en Latinoamérica: caminos de resistencia. Estrena el cortometraje "Lavoisier Tenía Razón", con el debate abierto sobre los movimientos antiderechos en Latinoamérica. Estarán de invitadas Bruna Stamato, activista afro feminista brasileña, Dani Santana, integrante de CAMTRA y del Coletivo Passarinho, Diana Aravena, mujer trans integrante de la Agrupación Nacional Putos Peronistas y de la Cooperativa de Trabajo La Paquito y Laura Velasco, educadora y feminista, directora de Proyectos del Consejo Económico y Social. Miércoles 28 de agosto a las 19 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

TALLER

Batato Barea: del fanzine como obra al libro como archivo. Taller de armado de publicaciones low cost y su circulación como performance coordinado por Matías Reck, dentro del marco de Volumen. Escena editada, edición 2019. Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto en Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Inscripción e información completa en teatrocervantes.gob.ar