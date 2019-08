El documento de los gobernadores

Los gobernadores peronistas y de fuerzas politicas provinciales cuestionaron las medidas económicas anunciadas por Mauricio Macri por el impacto que tienen en las finanzas de las provincias. El rechazo quedó plasmado en un documento que firmaron en el marco de la reunión que mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones.

"Estamos abiertos al diálogo. Pero si no tenemos respuestas, el lunes al mediodía vamos a ir las diecinueve provincias que firmamos el documento para presentar un recurso de amparo. No para que le saquen la plata a la gente, sino para que se pague con dinero del Estado Nacional", aseguró al terminar el encuentro el gobernador de La Pampa, Carlos Verna.

El documento firmado por los gobernadores explica que las medidas que decidió poner en marcha el Gobierno tras la devaluación se decidieron de manera "inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de donde saldrán los recursos". Además remarca que se dispuso "inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias".

"No discutimos las medidas, sino su financiación. Pero no se puede disponer de lo que no es propio", aseguró el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, una vez que finalizó la reunión de los mandatarios provinciales. Como habían anticipado, los gobernadores esperan el llamado del gobierno nacional para intentar resolver un problema generado por la falta de comunicación de la presidencia con los representantes de las administraciones provinciales. "Tienen que reponer el dinero que nos sacan", destacó Verna

Preocupados por la situación que genera en las provincias lo resuelto por Macri, los gobernadores se reunieron a las 11 en el Consejo Federal de Inversiones. Allí unificaron su postura frente a la baja en el reparto de la recaudación de impuestos que está destinada a las provincias.

En el documento, los gobernadores hacen hincapié en que las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri ponen "en grave peligro el pago de gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los Estados", un punto crucial para los gobernadores, alguno de los cuales ya tienen problemas para cubrir el pago a los trabajadores estatales como Mariano Arcioni en Chubut.



Estuvieron presentes los gobernadores alineados con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y se sumaron los que responden a partidos provinciales como el misionero Hugo Passalaqqua, el neuquino Omar Gutiérrez, el santafesino Miguel Lifschitz y el rionegrino Alberto Weretilneck, además de Urtubey, que es candidato a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por Roberto Lavagna.

Pocas horas después de que Macri anunciara las medidas de bajar el mínimo no imponible de Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y el Monotributo, los ministros de Economía de las provincias se reunieron para evaluar el impacto sobre las economías regionales. El documento que elaboraron detalló que el paquete de medidas involucra a 51.800 millones de pesos que corresponden a las provincias, además de ATN, AFIP, Nación y Seguridad Social. El impuesto a las Ganancias se coparticipa en un cien por ciento, mientras que del Monotributo corresponde treinta por ciento a las provincias y el resto a la Anses.

El documento de los gobernadores

Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional después de las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:



1) En primer lugar, dejamos bien en claro, que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos... pero las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.

En este estado de cosas, si bien nos parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se esta vulnerando.

2) Estamos en grave peligro de no cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad... por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.

3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país en medio de este complejo momento que estamos viviendo.

4) Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.

Por lo tanto exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.

Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.