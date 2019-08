Las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa presentaron este miércoles medidas cautelares ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar el decreto 566/19 que congeló el precio del crudo y los combustibles por 90 días. De ese modo, quedó claro cuál fue el resultado de la reunión que petroleras y gobernadores mantuvieron el martes por la tarde con el gobierno para intentar encontrar una salida a la crisis que generó el congelamiento. Las expectativas que había generado el encuentro eran tan bajas que, tal como había anticipado PáginaI12 el martes, Vista Oil ni siquiera espero a que se realizará para presentarse en el tribunal federal contencioso administrativo y demandar la anulación de la norma.

"Vamos a la Justicia porque no tenemos certeza de en qué derivarán las futuras negociaciones", había anticipado el gobernador rionegrino Alberto Wereltinek. "El DNU que impugnamos modifica inconstitucional y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y –consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas e impuesto a los Ingresos Brutos que deben las concesionarias de explotación de la Provincia de Río Negro. En este sentido, afectan de forma directa y actual la percepción de sus rentas públicas, que son cuantitativamente muy significativas, por ser un principal recurso corriente para atender los gastos y necesidades del Estado provincial", sostiene el escrito que finalmente presentó la provincia.

Lo mismo hizo Neuquén a través de un escrito similar que también que también presentó ante la Corte Suprema, pues el artículo 117 de la Constitución le asigna competencia originaria al máximo tribunal en aquellos casos en los que las provincias son parte. "Como provincia productora acompañamos la decisión de mantener fijo el precio de los combustibles en el surtidor porque la situación económica y financiera así lo requiere, pero planteamos en trabajar una propuesta consensuada para implementar la medida", aseguró en su cuenta de Twitter el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro.

El funcionario aprovechó además para responderle al ex secretario de Energía del alfonsinismo, Jorge Lapeña, quien había cuestionado la decisión de judicializar el tema. “Leo con mucha tristeza declaraciones ofensivas de un ex secretario de Energía hacia las provincias productoras de petróleo respecto de su defensa a tener un mercado libre para nuestros recursos naturales. Hemos sido muy claros. Acompañamos la decisión de congelar el precio de los combustibles pero con un esfuerzo compartido entre todos (…) No sobreactuamos. Actuamos para defender a nuestra gente.”, remarcó.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, también confirmó que su provincia realizó una presentación contra el decreto 566/19. “En el caso de La Pampa, se perderán entre 200 millones y 300 millones de pesos en regalías. Creo que a las medidas electoralistas, el Gobierno debería afrontarlas con su propio dinero de su coparticipación”, aseguró el mandatario, quien volvió a quejarse porque Mauricio Macri no invitó a La Pampa a la reunión que se realizó el martes con las provincias productoras de petróleo.

La petrolera Vista Oil, presidida por Miguel Galuccio, ya había realizado su presentación judicial el martes y luego lo informó como hecho relevante a la Bolsa de México. Allí aseguró que realizó la denuncia para evitar los perjuicios que dicho decreto tendría sobre las operaciones y los resultados financieros de la compañía.