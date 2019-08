#JoytickDivision Red Bull TV tiene disponible el documental sobre esports Against the Odds, con la historia del equipo gamer Dota 2 Team OG, que ganó 11 millones de dólares en The International del año pasado. Además, estrenó programación Peek Studios, la señal argentina en streaming dedicada a videojuegos y esports.

#DeCatálogo Listos para el play. Borregos Border soltó el single 180Grados, con Sebastián Teysera, de La Vela Puerca, como invitado. Babasónicos peló el remix de La pregunta, con sonido sudamericano-berlinés y colaboración del dj venezolano Argenis Brito. Sig Ragga convidó la primera parte del tríptico Relatos de la luna y prometió los dos episodios restantes para octubre y noviembre. El dúo violero 500k subió el EP Aproximación. Y Zero Kill cargó el video de su canción Cuidado con la cabeza, cortada del disco Unisex.

#AltaTemporada Cada serie es un anzuelo. Si estás para drama adolescente, el hit 13 Reasons Why soltará su tercera (desde el viernes, Netflix). Si te cabe la rosca del deporte profesional y del fútbol americano, chocá con la quinta de Ballers (desde el domingo, HBO Latinoamérica). Y si te van los narcos neoyorquinos, transá con la sexta de Power (desde el lunes, Fox Premium).

#InmigraciónDescontrolada Los uruguayos Buitres celebrarán sus 30 años con el rock, mañana a las 21 en La Trastienda. Los emotexanos Mineral defenderán su nuevo disco One Day When We Are Young en Gier (mañana a las 21, con Mofa y Archipiélagos como previa local). Además, los colombianos Monsieur Periné anunciaron fechas en Córdoba (17/10, Studio Theater) y CABA (18/10, Niceto Club), mientras que los rockers yanquis Greta Van Fleet fueron confirmados como invitados del show que Metallica dará en el Campo Argentino de Polo, el 18/4.

#CualquieraPuedeGooglear Clic festivalíptico: el Escuchar [Sonidos visuales] convidará charlas, talleres, tecnología digital y audiovisual y participación de Carlos Alonso, Sol del Río, Pablo Reche, Leandro Frías y Jorge Haro, del viernes al domingo en el Museo de Arte Moderno. Clic con premio: el set de humor feminista de la chubutense Irene Aragona y el disco de cantos Qom de la formoseña Ema Cuañeri fueron algunos de los proyectos becados por el Fondo Nacional de las Artes.

#HayTablas Un mix de teatro y show de rock arma el estreno de hoy, A lo lejos sonaban disparos, colaboración de La Joven Guarrior con el director Juan Parodi que irá los miércoles a las 21 en El Galpón de Guevara. Dos telefonistas alienadas protagonizan la comedia de oficina Happiness, con Paula Zaurdo y Florencia Lorenzo, los miércoles a las 21 en el Teatro Nün. Y ensayar una obra en el teatro mientras afuera en la calle todo se derrumba es la cuestión en Neva, de Guillermo Calderón, con funciones los domingos a las 20.30 en el IFT.