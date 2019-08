Un bebé de un año y medio quedó involucrado de una oscura historia que la policía y la justicia federal tratan de desentrañar. Ulises fue sacado alrededor de las 4.30 de la madrugada de ayer del lado de su madre Dahiana Micaela G., en medio de lo que ella misma denunció como un robo a manos de dos hombres y una mujer quienes al no encontrar dinero en efectivo se llevaron un televisor y al chiquito. Curiosamente lo abandonaron a cincuenta metros de la casa. La fiscalía federal sospecha que el objetivo era cobrarse una deuda del padre biológico del menor, que cuenta con algunos antecedentes penales. Entre ellos varias denuncias por violencia de género.

Ulises vive con su madre, de 26 años, en Ituzaingó 3475, donde anoche arribó su padre Luciano A. La madre del menor no estaba en pareja con él desde hace tiempo, y no lo veía desde hacia cinco meses. La situación según declaró la joven en sede federal se disparó cuando salió a sacar la basura a la madrugada. Dos hombres y una mujer, con sus pies envueltos en tela descartable similares a los usados por lo profesionales de la salud en el quirófano, ingresaron violentamente reclamando dinero. Como no lograron su objetivo optaron por robarse un aparato de TV y luego de colocarle un arma en la sien a la mujer, se retiraron junto al niño.

Dos horas después el chiquito estaba a unos 80 metros, en el ingreso de una vivienda de Cafferata al 2000. Un vecino, que paseaba a su perro, lo vio, tocó a la puerta y le avisó al dueño de la propiedad, quien le comunicó el hallazgo a la Policía. El nene se encuentra con su madre, en buen estado de salud.

La Fiscalía Federal a cargo de Claudio Kishimoto quedó al frente de la investigación del extraño suceso, bajo la presunción inicial de que pueda tratarse de un hecho de secuestro extorsivo.

Andrés vive en la esquina de Cafferata y Pasaje Gordillo, frente a la cual los delincuentes dejaron al niño. "A las 4.30 tocaron el timbre -le contó a este diario- Sentimos un ruido. Tengo un portero visor, no vi nada tampoco se escuchó ruidos. Entonces me fui a acostar de nuevo".

"A las dos horas, un vecino que se levantó temprano para sacar a pasear al perrito, me tocó timbre y me dijo: 'Andrés tenés un bebé en la puerta'. Cuando escuché eso,y antes de ver al bebé, llamé automáticamente al 911. Y la policía me dijo ahí vamos. Se ve que lo estaban buscando. Abrí la puerta y me encontré con un bebé envuelto en una mantita. Estaba ahí, se reía, pobrecito, se chupó dos horas de frío", agregó el vecino de Bella Vista.

Silvina Pait, directora de Inteligencia Criminal y Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI), informó que investigan si la madre del niño conocía a las personas que ingresaron a su casa y que "se está estudiando cuál es la situación por la que el menor faltó de su domicilio".

Pait fue muy cauta a la hora de revelar detalles de la investigación. Confirmó que la policía tomó conocimiento de lo ocurrido través de una llamada al 911 y que "el niño y su mamá están bien. Personal de la Policía de Investigaciones trata de establecer los pormenores de esta situación. Se está investigando con la Fiscalía Federal a cargo Claudio Kishimoto. Hasta el momento es todo lo que podemos informar. No se descarta ninguna hipótesis. Son situaciones muy delicadas y hay que tomarlas con mucha precaución".