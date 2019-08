"No estamos apoyando a (el presidente Mauricio) Macri, solo queremos que aquella vieja izquierda no vuelva al poder. Y si el camino fuera apoyar a Macri, que sea el apoyo a Macri”. Así se dirigió el presidente brasilero Jair Bolsonaro a un grupo importante de empresarios metalúrgicos de San Pablo con la intención de influir en la política argentina para intentar modificar el resultado adverso que sepultó al macrismo en las Primarias Abiertas SImultáneas y Obligatorias (PASO).



"En las primarias hubo un margen grande para la oposición argentina y el mercado reaccionó inmediatamente. Eso puede ser revertido y les pido a los que están aquí que colaboren en ese sentido", aseguró Bolsonaro ante los empresarios de mayor peso de la industria del acero en el evento Congreso Acero Brasil.

El mandatario brasileño sigue la línea planteada por Macri al día siguiente de su dura derrota en las PASO: que la reacción de los mercados fue culpa de la victoria por más de quince puntos del Frente de Todos que encabeza el candidato presidencial Alberto Fernández.

"El compañero de fórmula de Cristina Kirchner ya retrocedió, dijo que no puede apartarse de Brasil por una cuestión económica. En economía podemos caminar juntos, pero en la cuestión política jamás. Si se desvían del foco de la democracia y la libertad tomaremos una posición política también", destacó revitalizando su posicionamiento contra lo que llama "populismo" y en el que mete en la misma bolsa al kirchnerismo y a la política derl Partido de los Trabajadores que encabeza el expresidente de Brasil Luiz Inacio "Lula" Da Silva.



“Yo creo que ese asunto puede ser revertido en Argentina. Y a todos los señores que están aquí y que puedan colaborar, yo les pido que colaboren en este asunto", afirmó Bolsonaro que ha tratado a los rivales electorales de Macri como rivales políticos propios y agregó: "No se trata de apoyar a Macri, queremos que la vieja izquierda no regrese al poder y si el camino es apoyar a Macri, apoyemos a Macri, como lo he respaldado en forma discreta".