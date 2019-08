TEATRO

Los pacientes

El anhelo de lo que está a punto de desvanecerse, la pausa, el infinito cansancio. Voces para decir espera, infancia, maternidad: un Señor Muy Enfermo que susurra el deterioro de su cuerpo sin épica; historias fabulosas que cuenta una Nena para explicarse la enfermedad; fantasmas de lo femenino en la voz de una Enfermera estéril que pasará su vida cuidando a los hijos de otros. Las súbitas mutaciones, los murmullos del hospital… se vuelven movimiento en cuerpos que transitan el desapego como una forma cordial y aséptica del silencio o la crueldad. Subtitulada como “Un ensayo sobre la fragilidad”, esta obra de Ana Rocío Jouli, con dirección de Laura Conde, tiene música original de Miguel Rausch y Mr. Miguelius. Con Alexia Moyano, Roberto Dimitrievitch, Stella Maris Isoldi, Jorgelina Martínez D´Ors, Liza Rule Larrea, Emilio Bidegain, Angelina Casco Guiñazú, Pato Ferraro, Marisol Bellusci, y la interpretación de poemas (en off) por Horacio Peña.

Jueves 29 a las 20.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $250.

Eva inédita

Un espacio onírico y burlón de una Evita desahuciada envuelta en caprichos y delirios. Acompañada por su madre y enfermera, emprenderán un inesperado e incierto viaje final. Esta obra de apenas media hora es un Proyecto de Extensión de Actuación ll, Cátedra Falco, de la Licenciatura en Actuación del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA, bajo la dirección de la profesora Vanina Falco y el profesor Daniel Junowicz. Asistencia de dirección de Camila Tamagnone, iluminación de Augusto Sanguinetti y coordinación de entrenamiento físico y vocal a cargo de Natalia Tesone. Con Micaela Oro, Paula Vautier y Agustina Triano.

Viernes 30 a las 21 y 22 (doble función), en la Sala Marechal de la UNA, French 3614. Entrada: $300.

MÚSICA

La música del agua

A dos años de lanzar Calma, su disco en formato de trío, el pianista y compositor entrerriano Carlos Negro Aguirre presenta un nuevo material discográfico, para el que escribió arreglos sobre una docena de composiciones de diversos autores que trabajaron sobre músicas del litoral, y las interpretó solo, en piano y voz. “Este trabajo surge del viejo anhelo de acercarme más profundamente a la música de la región en la que nací y he vivido gran parte de mi vida”, lo presenta Aguirre. Y agrega: “Decidí, a consciencia, desentenderme de las fronteras políticas ya que considero que la región donde habita la cultura de los ríos es mucho más vasta que lo que en nuestro país conocemos con el nombre de Litoral”. Así es como se juntan sin problemas Aníbal Sampayo y Alfredo Zitarrosa con Ramón Ayala, Chacho Muller y Jaime Dávalos, por ejemplo. Grabado en la Sala Argentina del CCK por Matías Jodar, y mezclado y masterizado en su estudio de Mendoza, La música del agua cuenta con arte de Pamela Villarraza.

Altas horas

Sexto disco de la violinista y compositora suiza-argentina Sophie Lüssi, en el que despliega una manera propia del jazz que no excluye sutiles apuntes locales ni un marcado interés por el modernismo. La acompaña el quinteto que reunió por primera vez hace tres años, intregrado por Frido ter Beek en saxo, Ramiro Penovi en guitarra, Sebastián de Urquiza en contrabajo y Carto Brandán en batería. “Una de las razones de sentirme bien en mi segunda patria es la posibilidad de trabajar con músicos tan maravillosos”, escribe Lüssi sobre un proyecto que consta de quince composiciones propias (seis de ellas junto al guitarrista Penovi), y una versión de I’ll Remember April, el clásico de Raye, De Pal y Johnstone.

ONLINE

Yara

Filmada en el Valle de Qadisha, en el norte del Líbano, la nueva película de ficción del iraquí Abbas Fahdel –director del extraordinario documental Iraq Year Zero, que registraba el antes y el después de la ocupación de su país– tiene como protagonista a Yara, una adolescente cuyos padres han fallecido y que ha sido criada por su abuela en un remoto paraje entre las montañas. Allí llega un joven de la ciudad llamado Elias y lo que sigue es una sencilla pero profunda historia de amor pautada por una serie de encuentros entre los jóvenes. Con sencillez de orfebre, Fahdel construye un relato donde los horrores de la guerra permanecen fuera de campo –aunque no así sus consecuencias–, concentrándose, en cambio, en la observación de los ritmos cotidianos de un lugar con algo de paradisíaco, pero marcado por una rutinaria inmutabilidad. La película participó de la Competencia Internacional del último Festival de Mar del Plata, no tuvo estreno local y puede verse exclusivamente en la plataforma Mubi.

Mindhunter

Luego de la notable Zodíaco, Fincher insiste en reinventar los relatos policiales “de procedimiento”. Con una cantidad similar de admiradores y detractores, la serie creada por el director de Sev7n para la plataforma Netflix acaba de sumar una segunda temporada. Los agentes Holden Ford y Bill Tench –los “cazadores de mentes” del título– regresan a la pantalla con nuevos desafíos a la hora de desentrañar el accionar de los asesinos seriales más implacables de los años 70 y 80, comenzando por una serie de infanticidios ocurridos en la ciudad de Atlanta. Como ocurría en la temporada previa, la violencia permanece casi siempre fuera de campo. La S02 también incluye la aparición del diabólico Charles Manson.

CINE

Paso San Ignacio

El linaje Curá tiene una extensa y rica historia que merecía ser contada. La primera película del documentalista Pablo Reyero (Dársena Sur) en más de una década registra la vida cotidiana y los rasgos culturales de los descendientes directos del cacique Juan Calfucurá –el líder de la Nación Mapuche en el siglo XIX–, a su vez sobrevivientes de la salvaje Conquista del Desierto. Afincados en un pequeño paraje neuquino, el Paso San Ignacio, los miembros del clan Namuncurá recuerdan los relatos orales de sus antepasados y describen su relación con la piedra sagrada conocida como Newen, al tiempo que intentan sobrevivir a las duras condiciones de vida en el nuevo milenio. Es un logro de Reyero que la película –que puede verse en el cine Gaumont– vaya mucho más allá de la simple semblanza etnográfica: delante de cámara, los sujetos van desplegando, en un auténtico relato coral, toda una cosmovisión que cruza creencias autóctonas y centenarias con las más arraigadas influencias católicas.

Schlingensief en la Lugones

Hasta el próximo viernes la Sala Leopoldo Lugones estará exhibiendo una buena parte de la filmografía de Christoph Schlingensief, considerado como el heredero “radicalizado y contestatario de R.W. Fassbinder”, según afirma la gacetilla de prensa. Con títulos como 100 años de Hitler y La masacre alemana de la motosierra, el cine del realizador alemán –fallecido prematuramente a los 49 años– integra la estética trash y el contenido social y político en films provocadores y reflexivos. En cuatro funciones, podrá verse hoy Los 120 días de Bottrop, homenaje al cine de Fassbinder por vía de una remake de Pasolini. La programación completa puede consultarse en el sitio https://complejoteatral.gob.ar/cine

TV

Fosse/Verdon

Fox comenzará a emitir este miércoles los ocho episodios de esta miniserie basada en el libro biográfico de Sam Wasson, Fosse, éxito editorial que describe las zonas menos luminosas de la personalidad del célebre bailarín, coreógrafo y director. El eje narrativo es, desde luego, la cambiante y siempre tirante relación profesional y personal entre Bob Fosse y la bailarina y actriz Gwen Verdon. Sin seguir un sentido estrictamente cronológico, la trama describe ese vínculo desde las épocas de Can Can, a mediados de la década del 50, pasando por el estreno de la película Sweet Charity –en la cual Shirley MacLaine reemplazó a Verdon en el papel titular–, y desde allí hasta los años que dieron origen al musical autobiográfico All That Jazz. Sam Rockwell y Michelle Williams les dan vida a los personajes centrales del drama, en parte biopic convencional, en parte reconstrucción de una época ya perdida de los musicales de Broadway y Hollywood.

Miércoles a las 22.10, por Fox Premium Series.

The Handmaid’s Tale

Otra serie que está de regreso. Los más ansiosos ya habrán logrado, de maneras non sanctas, ver la tercera temporada de la historia basada en la novela de Margaret Atwood. Para aquellos más pacientes, la señal Paramount Channel comenzó a emitir (los domingos, en horario central) los nuevos episodios de la historia de la “criada”, habitante de un mundo distópico alguna vez conocido como Estados Unidos. Cada vez más lejos de la letra escrita por la autora original y con el riesgo siempre latente de la repetición de ideas y situaciones, la odisea de June Osborne en las tierras de Gilead continúa con nuevas alianzas y traiciones, peligros y pequeñas satisfacciones.

Domingos a las 23, por Paramount Channel.