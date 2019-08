“La temporada está grabada íntegramente y no me pagaron un centavo”, señaló el escritor y psicoanalista Federico Andahazi, sobre la segunda temporada de Vas a viajar en mi sidecar, serie documental que Página/12 reveló que costó 10.360.060,60 pesos , a razón de 1.151.117,85 millón de pesos por episodio. Las declaraciones del conductor del ciclo las realizó a Intratables, en una entrevista en la que quedó en evidencia la desprolijidad que existe alrededor de la serie que -a diferencia del resto de las coproducciones que se emiten por la TV Pública- fue contratada de manera directa por Contenidos Públicos S. E., presidida por Gabriela Ricardes y Hernán Lombardi, presidente y vicepresidente, respectivamente. Desde el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMCP) confirmaron lo publicado por este medio y justificaron el monto afirmando que “es un precio de mercado”. Una referencia que no hubiera sido necesaria tener si el gobierno no hubiera cerrado Televisión Digital Abierta, el área estatal que produjo con personal propio la primera temporada, a un valor mucho menor al de la segunda, según pudo reconstruir Página/12.

En medio del revuelo que generó la millonaria contratación, Andahazi señaló que lo publicado era “fake news de principio a fin”. No porque desmintiera la información publicada por este diario, sino porque “parece que yo hubiera cobrado 11 millones de pesos, una locura”. En el artículo se expresa con claridad que lo que se aprobó fue “la contratación directa de Rodrigo Daniel Elizalde para la realización de la producción audiovisual de Vas a viajar en mi sidecar”, según consta en el acta de la reunión del directorio de Contenidos Públicos SE del 23 de marzo de 2019. Una serie documental de la que Andahazi es el conductor, que dijo no tener contrato firmado con la productora y desconocer su nombre y dueño. El mismo Lombardi, a través de su equipo de comunicación, salió a desmentir al conductor del programa, confirmando el costo de la contratación.

"La segunda temporada del programa de Federico Andahazi consta de 9 capítulos en total, tiene un costo de $ 8.562.000 (más IVA) y está previsto su estreno para fines de septiembre", indicaron a Página/12 desde el SFMCP. No hace falta conocer de matemáticas para saber que el resultado de la suma del IVA al costo da un total de 10.360.060,60 pesos, tal cual lo publicado. De "fake news", nada. "El costo es un precio de mercado, absolutamente estándar para una producción de estas características", agregaron desde el área que dirigen Ricardes y Lombardi.

Más allá de la subjetividad que encierra "el precio de mercado", y de si es adecuado o no que en medio del "ajuste" proclamado el Estado realice semejante erogación en este momento, Vas a viajar en mi sidecar sirve como botón de muestra de las consecuencias de la política que Cambiemos implementó en los medios públicos. Un ejemplo contundente de lo que sucedió en los medios estatales en estos tres años y medio, en los que mermó la producción propia, se cerraron áreas, se profundizó la tercerización de producciones y se atentó contra el salario y la capacidad de los profesionales del sistema. El derrotero de Vas a viajar en mi sidecar es un caso concreto y contundente de lo que sucedió en el área.

La primera temporada de Vas a viajar en mi sidecar se produjo, grabó y emitió entre el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017. Aquellos primeros ocho episodios fueron realizados íntegramente por personal y presupuesto de Televisión Abierta Digital, el área estatal que Lombardi cerró a fines de 2017. Una decisión que no sólo dejó en la calle a 160 trabajadores, monotributistas contratados mediante convenios con universidades, sino que además limitó la capacidad estatal de producción audiovisual. Según pudo reconstruir Página/12, a partir de la recopilación de los presupuestos elaborados y presentados en agosto de 2016 por el Centro de Investigación Aplicada en Recursos Audiovisuales (Ciara) dependiente del SFMCP, aquella primera temporada tuvo un costo "operativo" cercano al 1.500.000 pesos. Esta cifra es la sumatoria de la inversión realizada en el equipo técnico (casi un millón de pesos) y en los recursos humanos y profesionales (poco menos de 500 mil pesos), para las 40 jornadas de grabación.

El cachet de Andahazi en esa temporada inicial, según él mismo declaró en Intratables, fue de "70 mil pesos" por capítulo, lo que da un total de 560 mil pesos por los ocho episodios emitidos en 2017 por la TV Pública. A esas dos principales erogaciones hay que sumarle los gastos corrientes (viáticos por los traslados, catering, caja chica) y los seguros contratados para los equipos (cámaras, lentes, filtros, monitores, etcétera) . Es decir: sumando el gasto operativo, el sueldo del escritor y los gastos diarios y en seguros, la primera temporada tuvo un costo que -aun inflando gastos- no superó los 3 millones de pesos.

El cierre en diciembre de 2017 de TDA devino en una política de tercerización que cada vez tuvo más lugar en los canales pertenecientes al SFMCP. Una medida que llevó a que los 3 millones de pesos que desembolsó el Estado en aquella primera temporada de Vas a viajar en mi sidecar derivaran hoy en los 10 millones que cuesta el segundo año del ciclo. Un aumento presupuestario significativo en sólo dos años, que además no fue aprobado por Radio y Televisión SE, como el resto de las coproducciones que se emiten en la TV Pública (Todo tiene un porqué, Cada noche, Los titulares, Re), sino que fue resuelto bajo Contenidos Públicos SE, el área que presiden Ricardes y Lombardi.